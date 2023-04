"Wybierał sobie ofiary, nad którymi się znęcał". Dyrektor z zarzutami wciąż jest dyrektorem [PARAGRAF 2, odcinek 2]

Zobacz wideo

Proces dyrektora MOPS-u toczy się przed sądem rejonowym w Tychach. Na sali rozpraw dyrektor pojawia się zwykle w towarzystwie dwojga adwokatów. Są też pokrzywdzone pracownice, prokurator i publiczność. W sprawie przesłuchano już kilkudziesięciu świadków, drugie tyle jest jeszcze do przesłuchania. - Jest bardzo dużo emocji - mówi relacjonujący ten proces dziennikarz lokalnego portalu noweinfo.pl Jarosław Jędrysik. Emocje wynikają z tego, że większość zeznających to pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Rano opowiadają, co robił dyrektor, by po godzinie albo dwóch meldować się w pracy i wykonywać jego polecenia.

Posłuchaj drugiego odcinka serialu dokumentalnego "Paragraf 2":

- Wnioskowaliśmy o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, ale sąd tego nie uwzględnił - mówi pełnomocniczka pokrzywdzonych. Burmistrz miasta, który powołuje i odwołuje dyrektora MOPS-u, też nie widzi powodów, by zawieszać dyrektora. - Dyrektor też ma swoje prawa - mówi Krystian Grzesica pytany przez TOK FM.

Akt oskarżenia wobec Piotra Ćwiękały (zgodził się na publikację pełnych danych) obejmuje lata 2016 -2019. Dyrektor miał znęcać się nad sześcioma podwładnymi. To fragment postanowienia o przedstawieniu zarzutów z tyskiej prokuratury:

"Pełniąc funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, wykorzystując stosunek zależności, znęcał się psychicznie nad Iwoną Grabowską poprzez groźby zwolnienia z pracy oraz kary dyscyplinarne, publicznie upokarzał, poniżał oraz ośmieszał uwagami dotyczącymi jej trybu życia, wyglądu, a także inteligencji. Nękał ją, pomniejszając jej kompetencję. Krytykował, podsłuchiwał, ignorował obecność w swoim gabinecie, czym naruszał godność jako pracownika i wywołał u niej zaniżoną ocenę przydatności zawodowej oraz poczucie notorycznego stresu i niepokoju".

Bardzo podobne zarzuty dotyczyły postępowania wobec innych kobiet, które w końcu nie wytrzymały i po latach upokorzeń zgłosiły sprawę do burmistrza. Napisały też list, a ten trafił do sieci i tak o sytuacji dowiedziała się prokuratura. - To trzeba traktować w kategorii cudu - mówi adwokatka kobiet, bo w swojej karierze rzadko widywała, by prokuratura mieszała się w sprawy pracownicze, i to na podstawie anonimowego pisma. - Tu mobbing osiągnął jakąś skrajną postać. Wszystkie poszkodowane leczyły się psychiatryczne - dodaje prawniczka.

Dyrektor usłyszał zarzuty, akt oskarżenia szybko trafił do sądu, a ten zaraz potem wydał wyrok nakazowy. To znaczy, że nie przesłuchiwał świadków, a decydował tylko na podstawie zebranego materiału. Nie miał wątpliwości, że doszło do przestępstwa znęcania. Oprócz kary ograniczenia wolności dyrektor ma też zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych - ale ten wyrok, co zrozumiałe, nie jest prawomocny. Piotr Ćwiękała się odwołał i w związku z tym zaczął się długi, żmudny proces.

Świadkowie zeznają, opisując różne okoliczności, a proces detalicznie relacjonuje portal noweinfo.pl. To tylko fragment ostatniej z rozpraw, który doskonale oddaje klimat, jaki miał panować w ośrodku:

"Świadek słyszała i czytała o tym, że m.in. Barbara D. kropiła wodą święconą gabinet dyrektora, aby wygnać stamtąd złego ducha. Katarzyna S. nie odebrała tego 'egzorcyzmu' jako żartu, bo gabinet święciły wierzące pracownice. Przyznała, że niektóre osoby uważały, że dyrektor jest opętany".

Sylwia Szymanowska w grudniu straciła pracę. Opisuje, że wraz z koleżankami całymi latami doświadczały przemocy ze strony dyrektora. - Wybierał sobie ofiary, nad którymi się znęcał. Innym pracownikom w tym czasie było dobrze. Robił sobie takie kółeczko i po jakimś czasie wiedziałyśmy już, kiedy do nas dojdzie - mówi kobieta.

Szymanowska nie chciała rezygnować z pracy. Cały czas mówiła sobie, że jako asystentka rodziny przekonuje swoich podopiecznych, że ucieczka to nie jest rozwiązanie. - Uczę swoje rodziny, że nie mogą uciekać, że to przemocowiec ma uciekać. I teraz to ja mam uciekać? Gdzieś się to kłóciło we mnie - tłumaczy kobieta. Skoro ona nie odeszła, to dyrektor zwolnił ją dyscyplinarnie. W uzasadnieniu stwierdził, że pani Sylwia naruszyła zasady i etykę asystenta rodziny w stosunku do jednej z podopiecznych. Problem w tym, że ta podopieczna temu stanowczo zaprzecza.

Dyrektor zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia, że jeśli ktoś tu jest ofiarą, to on. Nie potrafi wytłumaczyć, jak to się stało, że co innego myśli prokuratura, sąd, pokrzywdzone i ich rodziny.

Jak wygląda walka z przemocą psychiczną? Jak wygląda walka o siebie? O swoje rodziny? O tym opowiada serial "Paragraf 2". Na przykładzie sprawy z Bierunia Michał Janczura pokazuje też, jak w mobbing wciąga się podopiecznych MOPS-u, a nawet społeczności lokalne. Usłyszysz, jakie konsekwencje ponoszą osoby, które decydują się przerwać milczenie i co dzieje się, kiedy w sprawę zaangażuje się wymiar sprawiedliwości. Posłuchaj >>