Kapryśna pogoda w Wielkanoc. W niektórych regionach "lany poniedziałek" prosto z nieba

W niedzielę najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju. Jak powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB, im dalej na wschód, tym większe szanse na opady deszczu. Najcieplejszym miejscem w kraju będzie Suwalszczyzna, gdzie prognozowane jest 15 stopni Celsjusza.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie pod wpływem rozbudowującego się klina wyżowego. Zalegające nad krajem chłodne powietrze będzie zastępowane nieco cieplejszymi masami napływającymi ze wschodu.

- W całym kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Rano możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na zachodzie są niewielkie szanse na słabe opady. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ich największe nasilenie będzie we wschodniej i centralnej części kraju, gdzie sumarycznie może spaść do 10 mm, a w burzach do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza nad morzem, 10 - 13 na przeważającym obszarze kraju, do 15 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą około 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz może być porywisty - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

Meteorolog IMGW: na wschodzie lany poniedziałek prosto z nieba

We wschodniej części kraju lany poniedziałek prosto z nieba, na zachodzie raczej bez deszczu. Nieznacznie cieplej niż w niedzielę - przewiduje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W wielkanocny poniedziałek na większym obszarze kraju utrzymają się maksymalne wartości temperatury z niedzieli, a nawet je nieznacznie przekroczą. Od zachodu zacznie powoli wkraczać cieplejsze i bardziej suche powietrze - prognozuje Walijewski.

- Zapowiada się całkiem przyjemny dzień, na Ziemi Lubuskiej ok. 14 stopni, w pozostałej części Polski od 10 do 11 stopni. 10 stopni wskażą termometry nawet nad morzem - wyjaśnia.

Ocenia, że "lany poniedziałek z nieba na pewno we wschodniej części kraju, w zachodniej deszczu nie powinno być, a jeżeli już, to symbolicznie".

Walijewski ma też dobrą informację dla powracających ze świąt do domów. - Dodatnie temperatury, brak przymrozków oznaczają, że nie będzie oblodzenia nawierzchni dróg - mówi.

Przyznaje, że tegorocznym Świętom Wielkanocnym daleko do tych z 2000 r., kiedy w Zachodniopomorskiem zanotowano prawie 30 stopni Celsjusza. Ale z drugiej strony należy się cieszyć, że nie nastąpiła powtórka z 2013 r., kiedy w całym kraju spadło ok. 15 cm śniegu, a w Europie zachodniej doszło do paraliżu transportu.