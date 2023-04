Zobacz wideo

11 kwietnia obchodzony jest na świecie i w Polsce jako Dzień Walki z bezrobociem. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na koniec marca 2023 roku stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,4 procent. Jest to o 0,1 punktu procentowego niższy wynik niż w lutym tego samego roku oraz o 0,4 punktu procentowego niższy wynik niż w marcu 2022 roku.

Wiceminister resortu rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed w poniedziałek poinformował, że bezrobocie w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej utrzyma się na obecnym poziomie. - Powoli przechodzimy okres zimowy, który jest najtrudniejszy na rynku pracy. W tej chwili pojawiają się nowe oferty pracy, choć z drugiej są też zgłoszenia zwolnień grupowych, jeszcze nie dużo, ale też się pojawiają - wskazał. Najwięcej pracowników brakuje w takich branżach, jak transport i budownictwo.

"Firmy czują, że jest jakiś niepokój"

Choć dane statystyczne nie dają podstaw do paniki, bo bezrobocie jest na niskim poziomie, to od kilku miesięcy regularnie słychać o firmach i branżach, które zwalniają pracowników.

Jak komentował w TOK FM dr Paweł Strzelecki, na rynku widać zaniepokojenie. - To, co obserwuje się w tej chwili, to nie tyle strach przed zwolnieniami, co raczej bardzo przyblokowana rekrutacja nowych pracowników. Firmy czują, że jest jakiś niepokój, jakieś przesilenie w gospodarce - ocenił ekspert z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.

Rozmówca Piotra Maślaka wyjaśnił, że zmniejszanie liczby wakatów jest dla firmy tańsze niż zwalnianie pracowników. Dlatego w momencie, kiedy "jesteśmy w dość nieciekawym miejscu tak zwanego cyklu koninkturalnego", bezpieczniej jest nie zatrudniać nowych pracowników.

- "Wysyłanie do domu" osoby, która została przeszkolona i ma już jakiś kapitał ludzki związany z firmą, jest dla przedsiębiorstwa kosztowne. Tak samo kosztowne jest potem rekrutowanie ludzi na nowo. Więc rozumiem, że firmy zaczynają planować, co będzie, jeśli zrealizuje się jakiś zły scenariusz, czyli np. nie będzie wzrostu popytu na produkty danych firm - tłumaczył dr Paweł Strzelecki w "Pierwszym Śniadaniu w TOK-u".

Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, obok m.in. Czech i Niemiec. Najwyższe bezrobocie odnotowano w Hiszpanii, na początku roku było to 13 proc.