Minister obrony obserwował wspólne szkolenie poligonowe polskich i amerykańskich żołnierzy, z wykorzystaniem m.in. czołgów Abrams. Wozy bojowe tego typu kupiła Polska.

REKLAMA

- Jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć współpracę przemysłową, na przykład z producentem czołgów Abrams - powiedziała wicepremier Błaszczak, zwracając uwagę, że przed kilkoma tygodniami w Warszawie przebywał wiceprezes producenta czołgów firmy General Dynamics.-

- Rozmawialiśmy na temat ustanowienia serwisu dla czołgów Abrams - dodał Błaszczak. Jak mówił, chodzi głównie o obsługę polskich Abramsów, ale potencjalnie także należących do innych europejskich państw, które wykazują zainteresowanie kupnem tych wozów. Przypomniał, że rząd USA wyraził gotowość przekazania tych czołgów Ukrainie.

- Polska staje się naturalnym centrum serwisowym, a pewnie też i produkcyjnym, jeśli chodzi o czołgi Abrams w przyszłości - powiedział szef MON.

Dodał, że "trwają zaawansowane rozmowy" z firmą Raytheon współproducentem wyrzutni pocisków przeciwpancernych Javelin.

Poinformował, że trwają prace nad uaktualnieniem planu modernizacji technicznej (obowiązującego obecnie do roku 2035) do roku 2039.

Szef MON przypomniał, że w ostatnich latach zatwierdził największe w historii umowy dotyczące uzbrojenia dla Wojska Polskiego. W tym kontekście wymienił m.in. zakup w 2018 r. systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot, a w roku 2019 rakiet HIMARS o zasięgu do 300 km. Dodał, że Polska kupiła również najnowocześniejsze samoloty F-35 oraz czołgi Abrams. - Takie same, których załogi przed chwilą ćwiczyły z polskimi załogami. Ten sprzęt napływa sukcesywnie na wyposażenie Wojska Polskiego - powiedział Błaszczak.

Wicepremier zaznaczył przy tym również, że już rozpoczęły się dostawy koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9.

Błaszczak zapowiedział, że zadaniem nowo zakupionych przez polskie wojsko czołgów będzie zamknięcie tzw. bramy Brzeskiej. - Ta równina, która ciągnie się od Brześcia po Wisłę była wykorzystywana przez Rosjan w XIX wieku czy też czy w 1920 r. A więc jest to szlak ataku wykorzystywany historycznie wielokrotnie. Zamykamy bramę Brzeską, dzięki właśnie czołgom Abrams, które należą do najlepszych na świecie - stwierdził.

W ocenie ministra czołgi te stanowią ważny argument odstraszania wroga.

Błaszczak, mówiąc natomiast o kampanii "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" zaznaczył, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Jak podał w ub.r. do zawodowej służby wojskowej wstąpiło 13742 nowych żołnierzy.

- To była największa liczba od czasu zaniechania obowiązkowej służby wojskowej. To znaczy, że nasza kampania przynosi dobre rezultaty, że wielu chętnych jest do przystąpienia do Wojska Polskiego. Z tego się bardzo cieszę i zachęcam kolejnych do tego, żeby wstępować do Wojska Polskiego - mówił wicepremier w Nowej Dębie.

W ocenie Błaszczaka, współpraca z wojskiem amerykańskim daje polskim żołnierzom bardzo cenne umiejętności, które są "niezwykle istotne dla budowy odporności związanej z tym wszystkim, co dzieje się dziś w Europie".

Jak zadeklarował szef MON, celem rządu jest zbudowanie najsilniejszych Wojsk Lądowych w Europie. - Możemy to zrobić, i z pewnością to zrobimy w ciągu najbliższych dwóch lat, bo to będzie ten czas niezbędny, żeby dokończyć ten proces, który rozpoczęliśmy od zamówienia Patriotów i HIMARSÓW - powiedział Błaszczak.

Obecny w Nowej Dębie inspektor Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Jabłoński zapowiedział, że pierwszych 14 ze 116 zamówionych przez Polskę czołgów M1A1 Abrams zostanie przekazanych wojsku w połowie roku.

Czołgi w tym wariancie, starszym niż 250 czołgów w najnowszej wersji M1A2 SEPv3, zostały zamówione, by wypełnić lukę po sprzęcie przekazanym Ukrainie, są przeznaczone dla jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Gen. Jabłoński poinformował, że pierwsza partia M1A1 przygotowanych dla Polski jest gotowa. - Na przełomie maja i czerwca zostaną przetransportowane przez Atlantyk i w połowie roku pierwsze czołgi zasilą batalion 1. Brygady Pancernej w warszawskiej Wesołej - powiedział generał.

Druga partia - 42 czołgi - będzie gotowa do końca lipca br., na przełomie sierpnia i września br. trafi także do 1. Brygady Pancernej. Trzecia - 60 czołgów zostanie wyprodukowana do końca grudnia br., a na początku lutego 2024 r. czołgi trafią do wchodzącego w skład 19. Brygady Zmechanizowanej batalionu w Żurawicy.

Jabłoński zapewnił, że "zamówienie w żaden sposób negatywnie nie wpłynęło na nasze główne zamówienie 250 czołgów w najnowszej, najbardziej zawansowanej technologicznie wersji M1A2 SEPv3" - te wozy będą zasilały jednostki 18. Dywizji Zmechanizowanej - zgodnie z harmonogramem dwa bataliony w 2025 i dwa w 2026 roku.

Według gen. Jabłońskiego "amunicja w ilości zapewniającej swobodę operacyjnego użycia 116 czołgów M1A1 zostanie dostarczona na przełomie sierpnia i września br.", a dostawy najbardziej zaawansowanych typów "przeciwpancernej amunicji podkalibrowej i wielozadaniowej amunicji programowalnej - będą skorelowane z dostawami wozów w wariancie M1A2 SEPv3. Inspektor Wojsk Lądowych podkreślił, że "trwają rozmowy na temat możliwości koprodukcji w Polsce".

Wojskowy zapewnił także, że równolegle przygotowywana jest infrastruktura potrzebna do przyjęcia czołgów. Powstaną, jak wymienił gen. Jabłoński, m.in. garaże, hale remontowe oraz symulatory i trenażery.

Dodał, że przeszkolone zostały już 42 załogi, które obsługiwać będą Abramsy oraz 58 osób wsparcia logistycznego. - W chwili obecnej szkoli się kolejnych 20 załóg - powiedział.

Gen. Jabłoński zapowiedział również, że do Stanów Zjednoczonych wysłani zostaną oficerowie i podoficerowie, którzy stanowić będą kadrę dowódczą batalionów czołgów.

- Wprowadzenie czołgów Abrams do Wojsk Lądowych naszych Sił Zbrojnych to ogromna perspektywa. Zdaję sobie sprawę, że to jest ogromne wyzwanie, ale to też jest szansa. Szansa wprowadzenia Wojsk Lądowych w nową generację, otworzenia bram na nową perspektywę, jeśli chodzi o wsparcie logistyczne i proces szkolenia. To również bezwzględna integracja naszych systemów, naszych pododdziałów czołgów z pododdziałami amerykańskimi - powiedział gen. Jabłoński.