Jeśli planujesz wakacje lub podróż z dzieckiem za granicę, musisz pamiętać o wyrobieniu paszportu dla dziecka. Ponieważ cały proces chwilę trwa, dlatego najlepiej zacząć go planować z wyprzedzeniem, tak aby wszystko zostało załatwione na czas. W Polsce dziecko może otrzymać paszport już od pierwszych dni swojego życia.

Jak wyrobić paszport dla dziecka? Zmiany 2023

Rodzice wnioskujący o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, nie muszą go zabierać ze sobą do urzędu, żeby odebrać paszport dziecka. Natomiast dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne w urzędzie przy wydawaniu dokumentu.

Aby uzyskać paszport dla dziecka, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, albo – w zależności od sytuacji – opiekuna czy kuratora dziecka. Od teraz taką zgodę można wyrazić online.

Usługa jest dostępna na stronie gov.pl - pod linkiem.

- To duże ułatwienie, nie tylko w sytuacji, kiedy np. rodzice czy opiekunowie mieszkają w dużej odległości od siebie, ale też np. jeśli jedno z nich pracuje w takich godzinach, że nie może stawić się w urzędzie. Teraz będzie można załatwić to w każdej chwili, używając telefonu czy laptopa - przekazał Centralny Ośrodek Informatyki.

Paszport dla dziecka bez dodatkowej opłaty

Od 31 marca zniknęły też opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu.

Jak zaznacza minister w KPRM Janusz Cieszyński, do tej pory konsulaty pobierały opłatę za poświadczenie podpisu pod zgodą na paszport. - Teraz nie będziemy już ponosić kosztów z tego tytułu. Nawet jeśli będziemy składać wniosku w urzędzie, zostanie on zarejestrowany w nowym module i ta opłata nie będzie naliczana – wyjaśnił.

Jeśli chodzi o obywateli mieszkających za granicą występujących o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, to cały proces do wydania paszportu może odbyć się online. Dzięki usłudze aktywowanej w listopadzie 2022 r. paszport może zostać przesłany do domu kurierem pod warunkiem, że jest to adres zagraniczny. Nie można więc wystąpić o paszport, mieszkając np. w Londynie i zamówić usługi dostarczenia dokumentu kurierem na adres np. w Warszawie.

- Do tej pory, wyrażając zgodę na wydanie paszportu stacjonarnie (w konsulacie), musieliśmy poświadczyć podpis pod tą zgodą i za to wnosiliśmy opłatę. Dzięki nowym rozwiązaniom nie musimy już tego robić, a więc nie ponosimy dodatkowych kosztów z tego tytułu" – dodał sekretarz stanu ds. cyfryzacji.

Jak i gdzie wyrobić paszport? O tym musisz wiedzieć, zanim zgłosisz się po nowy dokument

Jak wyrobić paszport dla dziecka online?

O dokument dla osoby małoletniej może wnioskować matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator. Potrzebna jest również zgoda drugiego rodzica bądź opiekuna.

Są jednak sytuacje wyjątkowe, gdy zgoda nie jest wymagana, dzieje się tak, gdy:

rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej,

mają zawieszoną lub ograniczoną władzę rodzicielską w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu;

nie są ze sobą zgodni lub nie można uzyskać zgody jednego z nich.

W takich sytuacjach po zgodę na wydanie paszportu dla dziecka trzeba się zgłosić do odpowiedniego sądu rodzinnego.

Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka online, należy mieć profil zaufany.

Do wniosku potrzebne jest jedno kolorowe aktualne zdjęcie — wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Trzeba też przygotować dowód wpłaty za paszport i jeśli jest się posiadaczem to również Kartę Dużej Rodziny.

Jak złożyć wniosek online o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport dla dzieci od 5 do 12 roku życia — można złożyć na stronie gov.pl - klikając w "złóż wniosek".

Po kliknięciu składający wniosek zostaje przekierowany na stronę epuap.gov.pl

Następnie po wybraniu sposobu logowania, trzeba:

wypełnić wniosek;

dołączyć odpowiednie dokumenty;

wskazać gdzie zamierza się odebrać paszport;

podpisać i wysłać. Podpis można złożyć za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka?

Opłata za paszport dla dziecka:

do 12 roku życia wynosi 30 zł lub przy Karcie Dużej Rodziny - 15 zł.

lub przy Karcie Dużej Rodziny - 15 zł. powyżej 12 roku życia 70 zł lub przy Karcie Dużej Rodziny - 35 zł.

Wyrobienie paszportu jest darmowe gdy: dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją.

Jak długo trzeba czekać na wyrobienie paszportu?

Na paszport czeka się zazwyczaj około miesiąca od dnia złożenia wniosku. Czasami okres ten może być dłuższy. Jednak po kilkunastu dniach od złożenia wniosku można sprawdzać, czy nowy paszport jest już gotowy do odbioru.

Można zrobić to na dwa sposoby:

online, przez stronę moj.gov.pl

telefonicznie, dzwoniąc do urzędu wojewódzkiego, trzeba podać numer wniosku.

Gdzie się odbiera paszport dla dziecka?

Paszport można odebrać w punkcie paszportowym wskazanym we wniosku. Aby to zrobić, trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości, a także, jeśli dziecko miało wcześniej paszport, należy go okazać, aby został urzędowo anulowany.

Jeżeli dziecko ma powyżej 5 lat — musi być obecne przy odbiorze paszportu.

Wyrobienie paszportu dla nastolatka powyżej 12 roku życia

Wniosek o paszport dla dziecka w wieku od 12 do ukończenia 18 roku życia, aktualnie wciąż trzeba składać osobiście w wybranym punkcie paszportowym w Polsce. Wykaz urzędów, w których można wyrobić paszport dla dziecka znajdziesz pod linkiem

Źródło: PAP/ gov.pl/ infor.pl

