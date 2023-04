Właściciel skupu złomu przechytrzył złodziei. Użył nadajnika GPS

Policjanci z Sokołowa Podlaskiego (Mazowieckie) ujęli złodziei złomu. Do ich zatrzymania przyczynił się właściciel skupu złomu, który odnalazł skradzione i ukryte w zaroślach felgi i części silników, a następnie ukrył w nich nadajnik GPS, by śledzić, co się będzie z nimi dalej działo.

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl