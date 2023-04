Ostrzeżenie wydane przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje od godz. 7 rano w sobotę. Po ostatnich opadach deszczu z ostatniej doby wezbrały rzeki w południowych i środkowych powiatach Dolnego Śląska.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o przekroczeniu stanów ostrzegawczych na Kaczawie – do Dunina do ujścia do Odry. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące wezbrania rzek obowiązuje m.in. dla zlewni Nysy Łużyckie do Zgorzelca oraz górnych biegów Kwisy, Bobru czy Nysy Kłodzkiej.

Z prognozy pogody wynika, że w sobotę w centrum i na północy kraju możliwe zachmurzenie duże i całkowite. Na południu - większe przejaśnienia i tam, jak powiedział PAP Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, również mogą wystąpić burze, w których może spaść do 15 mm deszczu.

Na południu, w trakcie burz możliwe są porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże i opady deszczu spodziewane są w centrum oraz na północy kraju. Natomiast na południu powinny być większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a także możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 m.