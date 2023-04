Samobójstwa, "wielkie osamotnienie". Dramatyczny obraz sytuacji dzieci i młodzieży. Ale uwagę RPD przykuł TikTok

Zobacz wideo

Z anonimowego badanie "Młode Głowy" przeprowadzonego przez fundację UNAWEZA wynika, że "połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę, co trzecie dziecko nie ma chęci do życia - 8,8 proc. dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą". Może to być nawet 340 tys. młodych osób, bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest ponad 3 mln 800 tys. osób w wieku 10-19 lat. Jak wynika z raportu opublikowanego przez fundację założoną przez Martynę Wojciechowską, o próbie samobójczej myślało 39,2 proc. uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 miliona osób)".

REKLAMA

Badanie pokazało, jak niską samoocenę mają dzieci i młodzież: "65,9 proc. uczniów biorących udział w badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie, 46 proc. to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, a 26,4 proc. uważa siebie za osobę mniej wartościową od innych". W badaniu udział wzięło 184.000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Jak mówiła w "Poranku Radia TOK FM" psycholożka Joanna Flis, pomysł przeprowadzenia badań "ma swoje korzenie w osobistych doświadczeniach" Martyny Wojciechowskiej, związanych "z poszukiwaniem wsparcia i pomocy dla koleżanki jej córki, która była w kryzysie".

Ekspertką w projekcie Młode Głowy zwróciła uwagę, że wśród dzieci i młodzieży "skala depresji pozostaje na tym samym poziomie (co dawniej - przyp. red.), ale skala zamachów samobójczych jest większa". Co potwierdzają między innymi dane policji.

Joanna Flis wyjaśniła, że badaczy najbardziej interesowało dlaczego młode osoby sięgają po najbardziej drastyczne zachowania takie jak: okaleczanie się, głodzenia się, objadanie czy próby samobójcze, czyli skrajne zachowania zagrażające życiu i zdrowiu. W wynikach pojawił się jeden dominujący powód.

- To ogromne osamotnienie. Jesteśmy w Polsce społecznością o bardzo niskim wskaźniku zaufania społecznego, dotyczy to też osób dorosłych. Aż 77 proc. osób dorosłych nie ufa nikomu, podobnie jest z dziećmi. Dzieci deklarują, że tylko w 30 proc. trafiają do specjalistów. Ale też deklarują, że mimo iż wiedzą, że w ich szkole jest psycholog, to tylko co 20 skorzystałby z jego pomocy. 20 proc. młodych osób w ogóle nie szuka pomocy m.in. dlatego, że nikomu nie wierzy - mówiła rozmówczyni Dominiki Wielowieyskiej.

Połowa dzieci i młodzieży nie szuka wsparcia u rodziców

Psycholożka podkreśliła, że pomocy i wsparcia u rodziców szuka połowa badanych. - Co drugie dziecko nie zadeklarowało, że szuka wsparcia u rodziców, a 20 proc. w ogóle nie szuka wsparcia. Czyli mamy, co drugie dziecko, które nie ma żadnej siatki wsparcia - mówiła.

Gościni TOK FM zwróciła tez uwagę na przemoc domowa i rówieśnicza. - W badaniu otwartym, w którym zapytaliśmy młodych ludzi, o to, co raniącego słyszą od ważnych dla siebie osób, otrzymaliśmy ogromną ilość odpowiedzi, które są deprecjonujące i są drastyczną formą przemocy ze strony dorosłych, rodziców i również nauczycieli. Niejednokrotnie są tam hasła nawołujące do samobójstwa. To jest coś, co nas wprawiło w osłupienie. To są alarmujące wyniki! - przyznała.

Jak oceniła, żeby sytuację poprawić nie wystarczy skupić się tylko na dzieciach i młodzieży. Trzeba też zwrócić uwagę na rodziców, nauczycieli, współpracę między nauczycielami a uczniami. - Jednak w pierwszej kolejności musimy się nauczyć rozpoznawać przejawy kryzysu psychicznego i udzielać pierwszej pomocy psychologicznej - stwierdziła.

Ekspertka zwróciła uwagę na to, że większość osób w Polsce wie, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, ale wciąż nie umiemy pomagać w kryzysie psychicznym. - Większość z nas wie, jak wykonać sztuczne oddychanie. Jednak nie mamy pojęcia co zrobić, kiedy dziecko wykazuje cechy kryzysu psychicznego. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczęli być wrażliwi nie tylko na własne dzieci, ale też na dzieci, które nas otaczają. Żebyśmy się uczyli być mądrymi dorosłymi, nie tylko w kontakcie z własnym dzieckiem, ale być też mądrym dorosłym z dzieckiem, które żyje gdzieś obok nas i może tego wsparcia nie ma - tłumaczyła.

Rzecznik Praw Dziecka podał niesprawdzone informacje

Dominika Wielowieyska przypomniała, że w minionym tygodniu Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak doniósł na policję na fundację Martyny Wojciechowskiej. Zarzucił, że TikTok, który jest partnerem badania, "ma zatrważająco duży wpływ na zachowanie młodych, którzy zaczęli postrzegać rzeczywistość przez pryzmat bezwartościowych, a nawet groźnych narracji narzucanych przez tę aplikację, co prowadzi do niezwykle niebezpiecznych uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży".

Jak stwierdziła Joanna Flis, "informacje, które podaje RPD nie były sprawdzone". Podkreśliła, że Pawlak nie skontaktował się z fundacją. - We wszystkich informacjach dotyczących projektu, na stronie była informacja o tym, że TikTok jest partnerem strategicznym badania, więc rodzice każdorazowo musieli wyrazić zgodę na udział dziecka w badaniu. A TiKTok nie zbiera danych, tylko udostępnia kanał, dzięki któremu mamy dostęp do młodych i możemy kierować bezpośrednio do nich nasze komunikaty. Chociażby informację o numerach telefonów alarmowych, z których mogą skorzystać i gdzie mogą szukać pomocy - wyjaśniła psycholożka, powtarzając na koniec, że TikTok pomaga fundacji "w komunikacji z młodymi".