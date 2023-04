Adrian Klarenbach się odnalazł. Kiedy wróci do TVP Info?

Adrian Klarenbach poinformował w poniedziałek na Twitterze, że we wtorek widzowie rządowej telewizji znów będą mogli zobaczyć go na ekranach swoich telewizorów. - Jeżeli nie mają Państwo planów na jutrzejszy poranek, to proponuję spędzić go wspólnie w #minela8 #minela9 - napisał Adrian Klarenbach.

Adrian Klarenbach zniknął z TVP Info. Dlaczego?

W drugiej połowie marca okazało się, że Adrian Klarenbach nie poprowadzi w najbliższym czasie programów w telewizji rządowej. "Fakt" informował, że Adrian Klarenbach, czołowy prezenter TVP Info, miał zostać zawieszony w obowiązkach. Dlaczego gwiazdor zniknął z wizji? - Według nieoficjalnych źródeł powodem nieobecności Klarenbacha ma być jego rozmowa z posłem Solidarnej Polski Mariuszem Kałużnym w programie "Minęła 20" na antenie TVP Info - donosił tabloid.

Kałużny chciał się zakładać, że nikt w Polsce nie ma wyższej emerytury niż Donald Tusk. Klarenbach poprawił posła Zjednoczonej Prawicy na antenie, przytoczył dane, z których wynika, że poseł zakład przegrał. - Fakt, że prowadzący na wizji wypomniał posłowi obozu rządowego, że mija się z prawdą, miał wywołać zdenerwowanie u jego przełożonych - pisał "Fakt".