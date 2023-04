11-latek płaczący na stacji paliw. Policyjny pościg za autobusem z wycieczką

Do nietypowej interwencji doszło w ubiegłym tygodniu w późnych godzinach wieczornych przy ekspresowej drodze S8. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu stanęli przy jednej ze stacji benzynowych, by zatankować radiowóz. Ich uwagę przyciągnął stojący w budynku stacji płaczący chłopiec - w pobliżu nie było żadnego opiekuna, a on sam nie mówił po polsku.

REKLAMA

Sytuację 11-latka pomogły wyjaśnić zapisy z kamer stacji paliw. Okazało się, że tym samym miejscu zatrzymywał się autobus z turystami z zagranicy, z którymi podróżowały dzieci. Pojazd odjechał, pozostawiając jednego z pasażerów, czego nie zauważyli opiekunowie wycieczki.

Policjanci wraz z chłopcem dogonili zagraniczny autobus. Umówili się na jednym z miejsc postojowych i przekazali dziecko opiekunom. Całe zdarzenie zakończyło się dla podróżujących jedynie pouczeniem.