Alert RCB dla ośmiu województw. Ćwiczenia antyterrorystyczne "Wolf-Ram-23"

Od poniedziałku 17 kwietnia w Polsce odbywają się ćwiczenia "Wolf-Ram-23". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało kolejny alert w sprawie ćwiczeń. "UWAGA! 19.04 na terenie kraju odbędą się ćwiczenia służb. Działania antyterrorystyczne i pościgowe, możliwe utrudnienia w ruchu, stosuj się do poleceń".

REKLAMA

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa "alert o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie części 8 województw" - mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.

W ćwiczeniach biorą udział m.in. strażacy, którzy zajmowali się m.in. sprawdzeniem i neutralizacją substancji niebezpiecznej nieznanego pochodzenia, a także ewakuację poszkodowanych. Organizatorem ćwiczeń pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" jest Komenda Główna Policji wraz z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI.

"Wolf-Ram-23". Ćwiczenia w całej Polsce

"Wolf-Ram-23" to największe w historii polskiej policji ćwiczenia kontrterrorystyczne, organizowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych - mówił we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. To pierwsze ćwiczenia w Europie, w których bierze udział - jak dodał - tak wielu funkcjonariuszy FBI.

- To bardzo skomplikowane ćwiczenia, które wymagają sprawności i koordynacji różnych służb. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Chcemy, by obywatele mieli pewność, że państwo w sytuacjach realnego zagrożenia będzie działało skutecznie – powiedział minister spraw wewnętrznych.