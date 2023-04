Zobacz wideo

"Nie po raz pierwszy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą będzińskiej komendy udaremnili sprzedaż dużej ilości towaru, opatrzonego podrobionymi znakami towarowymi. Stróże prawa weszli w posiadanie informacji, że pewna kobieta, za pośrednictwem popularnego portalu sprzedażowego, oferuje klientom towar niezgodny z opisem" - podała w czwartek będzińska policja.

REKLAMA

Mundurowi szybko ustalili, że oferowane przez kobietę etui do telefonów mają podrobione znaki towarowe producentów. Mieszkanka Będzina do sprzedaży tych akcesoriów wykorzystywała dwa konta na popularnym portalu internetowym. "Mundurowi ustalili, że spośród oferowanych przez będziniankę akcesoriów do telefonów prawie 1500 stanowiły podróbki" - zaznaczają policjanci.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latce aż 1490 zarzutów używania podrobionych znaków towarowych oraz sprzedaży towarów z takimi znakami. Może jej za to grozić do 5 lat więzienia.

Posłuchaj podcastu: