Młodzi, wykształceni i radykalni. "Z innymi szeryfami robiliśmy sobie rajdy po wrogach"

Krzysztof zradykalizował się jeszcze podczas pandemii, później było już tylko gorzej. Zszedł do okopów, gdzie rozmowa jest traktowana jak walka, a każdy odmienny głos – jak pocisk, na który trzeba odpowiedzieć ogniem. Nierzadko wytacza się tam najcięższe działa przeciwko "wrogowi". - Bywało, że życzyłem śmierci komuś obcemu – przyznaje 33-latek.

Zdarza się to aż 19 proc. Polek i Polaków ze średnim i wyższym wykształceniem - wynika z raportu "Twarze polskiej radykalizacji", który został zrealizowany na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Ośrodek "Ciekawość" skupił się w tym badaniu na osobach wykształconych, bo są "bardziej refleksyjne i mniej podatne na uleganie radykalnym poglądom". Dlatego tych, którzy życzą innym śmierci, jest zapewne więcej. Do tego, część ankietowanych mogła po prostu wstydzić się przyznać do takich myśli.

Z raportu wynika, że otworzyła się otchłań radykalizacji, w której Polska może się zapaść. Badani czują się tym zagrożeni, dlatego chcą uciec znad przepaści. Ale robią to tak, że jeszcze bardziej się w nią osuwają. Okazuje się, że aż 59 proc. z nich chciałoby żyć w kraju, w którym nie ma różnorodności, bo wszyscy podzielają te same wartości. Idzie za tym również zmęczenie demokracją. Co czwarty ankietowany (27 proc.) uważa, że ten ustrój się nie sprawdził, a zmiany władzy w wyborach co 4 lata powodują chaos w państwie. Prawie co piąty (18 proc.) ankietowany tęskni za autorytaryzmem. A więc zgadza się przynajmniej z większością takich pomysłów:

"Państwo powinno dbać o bezpieczeństwo obywateli, nawet kosztem ograniczenia ich wolności";

"Lepiej jest, jeśli krajem rządzi jedna partia, wtedy może robić to, co sobie zaplanuje bez pytania innych o zdanie";

"Silny, mądry przywódca lepiej się sprawdza, niż władze wybrane w wyborach";

"Rządzący mogą dla dobra państwa ograniczyć funkcjonowanie stowarzyszeń, których działanie jest społecznie szkodliwe".

Zmęczeni demokracją są głównie młodzi – tylko połowa z nich uważa ją za najlepszy ustrój. Starsi, którzy pamiętają komunizm, są do niej zdecydowanie bardziej przywiązani (80 proc. z grupy wiekowej 55-65 lat). Zapytałem więc młodych wykształconych radykałów, jak nimi się stali. I dokąd ich ta radykalizacja prowadzi.

Fajny pomysł jest taki, żeby jedna konkretna osoba, która u nas rządzi, miała więcej do powiedzenia. To by było dobre, nam by pomogło. Od dawna uważam, że powinien rządzić nami jeden przywódca. Coś w stylu autorytaryzmu*

Rajdy szeryfów polskiej wspólnoty

Jeszcze do niedawna Krzysztof urządzał "rajdy" po socialach znajomych, gdzie hejtował wszystkich inaczej myślących. Jego koledzy nie nadążali z usuwaniem tych komentarzy. - To już przeszłość, jestem na detoksie – zaczyna 33-latek.

Przeszedł na detoks, bo znielubił radykalną wersję siebie. Wstydzi się, że jeszcze w ubiegłym roku tak odpowiadał ludziom w socialach: "Obyś trafił na front. Niech Ruscy zrobią z tobą to, co z Ukraińcami, których tak nienawidzisz". - Tak, życzyłem śmierci. Żona uświadomiła mi, że to przekroczenie granicy, za którą może być już tylko ze mną gorzej. Nie wydaje mi się, żebym mógł posunąć się do przemocy fizycznej. Ale wiesz, kiedyś też nie spodziewałem się, że będę kogoś odsyłał na front, gdzie są gwałty i mordy – przyznaje.

Zaczęło się w pandemii. To wtedy każdy odmienny głos zaczął traktować jak lecący w jego stronę "pocisk, na który trzeba odpowiedzieć ogniem". - Wcześniej nie pisałem komentarzy w internecie, szkoda było mi czasu. Ale gdy pojawili się antyszczepionkowcy, puściły mi nerwy. Akurat na COVID-19 umarła mi bliska kuzynka, a w komentarzach i postach czytałem, że to fejkowa śmierć. Bo na koronę nikt nie umiera. Sytuacja była jak na wojnie: wokół masa trupów, więc wszyscy powinniśmy zewrzeć szeregi, żeby wyjść z tego cało, a tu tysiące idiotów otwierało ogień do swoich. Nie zakładali maseczek, kaszleli w sklepach, zniechęcali innych do szczepienia – wspomina.

Uczestniczył więc w "rajdach na antyszczepionkowców". W zamkniętych grupach w internecie skrzykiwał się z innymi samozwańczymi "szeryfami", po czym wymierzał "sprawiedliwość". - Żeby nie strzelać na ślepo, upewnialiśmy się, czy dany antyszczep nie jest botem. A potem zalewaliśmy jego skrzynkę hejtem. Przyznaję, że dosyć paskudnym. Nie chcę pamiętać, jakim dokładnie. Chodziło o to, żeby typ się przestraszył i zraził do pisania niebezpiecznych głupot – stwierdza. Jak dodaje, podobne "rajdy" powtarzał, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, a internet zalały głosy sprzeciwiające się przyjmowaniu uchodźców.

- A może chodziło o to, że coś sobie tymi "rajdami" załatwiasz? - pytam i widzę, jak Krzysztof się niecierpliwi.

- Przecież mówię, że to było głupie! Ale trudno nic nie robić, gdy wszystko dookoła się wali, bo ludzie nie chcą stanąć ramię w ramię. Myślę, że z nami, Polakami, jest coś nie tak. Skoro nie umiemy się zjednoczyć, to powinniśmy chociaż mieć nad sobą władzę, która przypilnuje, żebyśmy się nie pozabijali w chwili zagrożenia. Ale PiS tego nie umie. Jak wprowadzał covidowe obostrzenia, to zaraz je kompromitował, np. jakimiś zakazami wchodzenia do lasów, z czego wszyscy się śmiali. Nie ma w Polsce polityka, który by to wszystko złapałby za fraki, zjednoczył i zatrzymał ten chaos. Dlatego niektórzy działają na własną rękę – podkreśla mój rozmówca.

Najlepiej kłócić się w internecie. Tam można skakać sobie do gardeł*

Duma Polaków w sklepie "za zero złotych"

"Zarówno Wojujący Autokraci, jak i Wojujący Demokraci obawiają się utraty swojej dominującej pozycji" - czytam w raporcie „Twarze polskiej radykalizacji". Wojują, bo boją siebie nawzajem. Nie znajdują miejsca, w którym mogliby bezpiecznie porozmawiać z osobami o innych przekonaniach i budować wspólnotę.

Wracam do Krzysztofa i dopytuję, czy bał się, gdy wybuchła pandemia. - No pewnie, że tak – odpowiada.

- A gdy wybuchła wojna w Ukrainie? - drążę.

- Też, jak każdy - potwierdza.

- A może te twoje "rajdy", te ich antyuchodźcze i antyszczepionkowe głosy wynikają po części ze strachu? Każdy idzie za swoim lękiem w przeciwnym kierunku i wspólnota się rozpada? I wtedy jeden na drugiego jest wkurzony, że nie staje z nim ramię ramię, po czym szuka jakiegoś zamordysty, który "załapałby to za fraki"? - zastanawiam się na głos.

- Nawet jeśli to ma sens, to co z tym zrobić? Miałbym przytulić antyszczepa, żeby się nie bał? To samo mam zrobić z kimś, kto słucha ruskiej onucy i wygraża Ukraińcom? - odpowiada pytaniami.

- Nie wiem. To twoja potrzeba, żeby wszyscy stanęli z tobą ramię w ramię – stwierdzam.

Opowiada, że raz te potrzebę zaspokoił. Poczuł się dumny z Polaków i pomyślał, że nastąpił przełom. Pracował wtedy jako wolontariusz w sklepie "za zero złotych". Prywatni darczyńcy i przedsiębiorcy znosili tam produkty spożywcze, a załoga sklepu przekazywała je Ukraińcom, którzy właśnie uciekli przed wojną. - Codziennie rozdawaliśmy uchodźcom dziesiątki kilogramów towarów. Wielka rzecz. Ja, antyklerykał, stanąłem ramię w ramię z jakąś nawiedzoną działaczką kościelną. Dogadywaliśmy się, bo łączyła nas wspólna sprawa. Nie my byliśmy tam ważni, ale Ukraińcy – tłumaczy.

Nie trwało to jednak długo, bo – jak twierdzi Krzysztof – kobieta przeszła do "religijnej ofensywy". - Miała mocne odchyły, np. na początku zapraszała uchodźców na msze w ich intencji, ale nie przychodzili, bo w większości byli prawosławni. Później więc brała ich szantażem emocjonalnym. Wręczała im jedzenie i mówiła: "My to wszystko dla was robimy. Przyjdźcie na mszę". Wkurzyłem się, zwróciłem jej uwagę i się zaczęło. Ona oskarżyła mnie o kradzież darów, co było bzdurą, a ja ją o bycie ruską onucą. I po jedności. Musiałem stamtąd odejść – wspomina.

Jego zdaniem ten solidarnościowy zryw został zaprzepaszczony w większej skali. Bo wkrótce internet zalały relacje Polaków o tym, jacy Ukraińcy byli niewdzięczni za otrzymaną pomoc. - Większość nie narzekała, ale też nie umiała zbudować wspólnoty. Zobaczyć, jak to fajnie jest stawać ramię w ramię. To by nas wyciągnęło z okopów. Zmarnowaliśmy okazję, a druga taka już w moim życiu się nie powtórzy – ocenia z rozgoryczeniem Krzysztof.

Byłem ostatnio sam sobą poruszony, bo złapałem się na absurdalnym zachowaniu, bo złapałem się, że oplułem komórkę, w której oglądałem jakiegoś polityka, który kłamał w żywe oczy*

"W imię dobra wyższego częściowo poświęciłabym wolność mediów"

"Po tym, co napisałeś, out!" - stwierdziła Magda i zablokowała mnie w mediach społecznościowych. Była to reakcja na mój reportaż, w którym młodzi Polacy opowiadali o swoim krytycznym stosunku do Jana Pawła II. Wcześniej Magda napisała w poście o "bestialskich atakach mediów" na papieża-Polaka i przytoczyła słowa minister Anny Moskwy o tym, że należy zabierać paszporty atakującym Polskę. Wpis wydał mi się na tyle radykalny, żeby teraz spróbować przekonać dawną znajomą do rozmowy.

Ma 31 lat i własną szkołę językową. Po mojej prośbie dłuższą chwilę się waha, potrzebuje mnóstwa wyjaśnień, ale w końcu wyraża zgodę - pod warunkiem pełnej autoryzacji i prawa do wycofania się w każdej chwili. - Kiedyś mieliśmy dobry kontakt, a teraz chyba chcesz mi odebrać polskie obywatelstwo. Wiesz już, jak oboje doszliśmy do tego momentu? - pytam.

- Nie wiem, czy akurat tobie chcę odebrać. Ale myślę, że nie powinno być miejsca w mediach na takie teksty jak twój. Na żadne, które szkalują Jana Pawła. To rozwalanie na siłę społeczeństwa, które jest zgodne, co do wielkości papieża i roli, jaką odegrał w walce o przetrwanie Polski. Już nie można wytrzymać tego skłócania. Ludziom puszczają nerwy i to wszystko idzie w złą stronę – podkreśla.

- Oddałem głos młodym, którzy w sprawie papieża nie zgadzają się z tobą. Uważasz, że ich i mnie lepiej byłoby uciszyć? - dociekam.

- Upraszczasz. Trzeba byłoby zapytać, czy ci młodzi zostali wystarczająco dobrze wyedukowani do tego, żeby poczuli się dobrze w naszym społeczeństwie, z takimi autorytetami jak Jan Paweł. Bo każda wspólnota musi być zawieszona na jakichś autorytetach. A nie mamy większego niż polski papież. Ta jedność jest nam potrzebna zwłaszcza teraz, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. Wszystko się sypie, ceny lecą w górę, ludzie tracą nadzieję. Wszyscy się boimy. A to przecież dopiero początek, bo sami (media – przyp. autora) mówicie o kryzysie klimatycznym i że przez to będą nas szturmować uchodźcy. Trzeba zadbać o swoją wspólnotę, bo gdzieś musimy czuć się bezpiecznie. Więc tak, w imię dobra wyższego częściowo poświęciłabym wolność mediów – stwierdza.

- Tylko dopowiem, że nigdy nie pisałem o "szturmach uchodźców". To nie mój lęk. A wracając: jak zamkniesz usta inaczej myślącym, to przecież nie znikną. Rozwiązaniem jest odbieranie im paszportów? - proszę o wyjaśnienie.

- Możemy przecież różnić się poglądami, nikt nikomu tego nie zakaże. Ale uważam, że czas jest wyjątkowy i powinniśmy chronić swoją wspólnotę. Jeśli ktoś ją na chama rozbija, to pewnie realizuje interes jakiegoś innego państwa. I tam mu będzie pewnie lepiej – wzrusza ramionami.

- Przez lata studiowałaś m.in. dzielenie włosa na czworo, czyli filozofię. A teraz odmienny od swojego głos traktujesz jak słowa obcego agenta, który chce zaatakować Polskę. Już wiesz skąd u ciebie lęk przed tym, co nie jest jedną wspólnotą?

- Mówiłam: zmienił się kontekst, a on jest wszystkim. Wybuchła wojna, mamy kryzys za kryzysem i końca nie widać. Więc tak, zmieniłam się. Wspólnota nie może być w takim czasie ciągłym szukaniem kompromisu. Zresztą to słowo od dłuższego czasu kojarzy mi się źle. Środowiska lewicowe szantażują nim Polaków, żeby przeforsować swoje pomysły. A kończy się jak z kompromisem aborcyjnym, który jest po prostu zabijaniem dzieci – ocenia.

- Zdarzyło ci się życzyć komuś śmierci?

- A tobie, np. w silnych emocjach? Szczerość za szczerość.

- Nie zdarzyło się.

- Nie ma szczerości, więc nie odpowiem – ucina moja rozmówczyni.

Uważam, że komuś w imię zabezpieczenia moich praw powinno się ograniczyć prawo do wolności, np. jeśli ktoś traktuje je jako prawo do demonstrowania swojego zboczenia, to uważam, że tak, powinno się je zabrać bez dwóch zdań*

"Polak z Polakiem zawsze na wojnę wyruszy"

Krzysztof w ramach detoksu nie czyta dyskusji pod postami. Z grona znajomych wykluczył też wszystkich o odmiennych poglądach, bo w swojej bańce czuje się bezpieczniej. Teoretycznie w pracy (jest logistykiem w firmie przewozowej ojca) spotyka inaczej myślących, ale nie ma wielu okazji do wymiany z nimi poglądów. Więc w zasadzie mało kto go nie naraża na dyskomfort. - Czuję go wtedy, gdy ktoś w sklepie mówi, że za PiS-u jest tak dobrze, bo Kaczyński dba o emerytów i rodziny. Kiedyś bym się odpalił i rzucił w ich stronę: "A komu zawdzięczamy tę drożyznę, barany?!". Ale teraz jestem na detoksie. Zagryzam tylko zęby – mówi.

Na granicy "odpalenia się" był też na początku kwietnia, gdy przez jego miasto przechodził marsz papieski. Jak twierdzi, chciał wtedy krzyknąć na kontrze: "Jan Paweł II - obrońca pedofilów!". Ale znowu tylko zagryzł zęby.

Stara się też nie klikać w polityczne newsy. Polska jednak wchodzi w kampanię przed jesiennymi wyborami. Zarówno PiS, jak i opozycja już podgrzewają emocje i alarmują, że jeśli przeciwna strona wygra, to będzie katastrofa. Jak w tym wszystkim zrobić sobie detoks od radykalizmu? - Plan jest taki, żeby w ogóle tego nie śledzić. Przecież i tak wiem, na kogo zagłosuję. Ale nie ma w Polsce polityka, na którego mógłbym zagłosować z pełnym przekonaniem – stwierdza.

Taki polityk – kontynuuje – powinien być gotowy rządzić twardą ręką, a nie taką, w której stale trzyma wyniki badań poparcia społecznego. - Tusk boi się spadków w sondażach i unika odważnych decyzji. Nie rozliczy więc PiS-u z korupcji ani z rozwalania sądów i państwa. Nie zaostrzy prawa, żeby zrobić porządki z tymi, którzy atakują np. uchodźców i osoby LGBT. Nikt nie przeforsuje też dużych zmian w służbie zdrowia ani szkolnictwie. A tak podzielonego społeczeństwa nie da się przekonać do reform. Potrzebny jest polityk, który po prostu je zrobi i pokaże, jak dobrze to działa. A do tego potrzebny jest czas. Więc wybory powinny być np. co 8 lat, zamiast co 4 – ocenia.

- Czteroletnia kadencja Sejmu to bezpiecznik, by wyborcy mogli w miarę szybko zareagować, gdy władza stanie się np. zamordystyczna – wtrącam.

- Ale nie reaguje i założę się, że jesienią PiS znowu wygra. Wtedy zrobi z nami porządek i szlag trafi mój detoks. Znów trzeba będzie się nawalać... Jak mi szkoda tego zrywu solidarności Polaków z Ukrainą. Ja z tą nawiedzoną babą od mszy rozdawałem jedzenie uchodźcom. Przez chwilę byliśmy jakoś lepsi. Gdybyśmy sobie to pamiętali w większej skali, to może nie trzeba byłoby się tak nawalać? Zwykle jedna strona ma swoją dumę z czegoś, a druga swoją. Obie dumy idą ze sobą na wojnę. A tu mieliśmy wspólną – podkreśla.

- To może porzuć ten militarny język, w którym są okopy, strzały, wojna. I chodźmy do tej kobiety, z którą pracowałeś dla uchodźców. Pogadajmy razem – proponuję.

- Język jest taki, bo Polak z Polakiem zawsze na wojnę wyruszy. Jak mam do tej baby iść, skoro już do mnie strzeliła ściemnianymi zarzutami o kradzież, a ja do niej "ruską onucą". Jak mamy gadać? Nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć – mówi i zapada się w milczeniu. Jak dotąd, z niego nie wyszedł.

* Cytaty oznaczone gwiazdką pochodzą z raportu "Twarze polskiej radykalizacji".

