Zełenski: Nie mogę określić obecnej sytuacji jako dobrej, ale walczymy. "Nie możemy oddać Bachmutu"

Zełenski podkreślił, że te dwa miasta od dawna są celem Rosjan a zdobycie Bachmutu znacznie ułatwiłoby im ofensywę w ich kierunku.

Ukraiński prezydent wezwał analityków, którzy kwestionują strategiczne znaczenie Bachmutu, do udania się do tego miasta i przekonania się na miejscu "co może się wydarzyć i jakie są zagrożenia".

Zełenski wyraził przekonanie, że Ukraina odeprze rosyjską inwazję i podkreślił, że armia ukraińska przygotowuje się do kontrofensywy. - Nasza armia przygotowuje się i robimy wszystko, co możemy, aby była silniejsza - oświadczył.

- Nie mogę określić obecnej sytuacji jako dobrej, ale walczymy. Jesteśmy silniejsi niż rok temu - powiedział Zełenski.

Zełenski podziękował sojusznikom Ukrainy za pomoc, ale podkreślił, że pomagając Ukrainie, pomagają również sobie. - Prawda jest taka, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie i pójdzie dalej i to jest jasne dla każdego - oświadczył.

- Tak więc mówię do naszych przyjaciół: wspierajcie nas, ponieważ to jest najmniejsza cena, jaką musicie zapłacić. Putin nie walczy na Ukrainie za swój kraj, ale o swoje życie – dodał ukraiński prezydent.

