Kaczyński o końcu wojny w Ukrainie: Są przesłanki, że może się zakończyć pewnym kompromisem

Prezes PiS oraz wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak biorą w poniedziałek udział w konferencji "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny – Rok ważnych zmian". - Dziś nie wiemy, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie. Są przesłanki, że ona może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania - powiedział Kaczyński.

- My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione, ale nie wszystko od nas zależy - dodał.

Prezes PiS stwierdził, że wojna na Ukrainie wskazuje, że "armia musi być dzisiaj armią odpowiednio liczną, a jednocześnie odpowiednio uzbrojoną". - W różnych aspektach, zarówno jeśli chodzi o zdolności ogniowe, zdolności odparcia ataku powietrznego, jaki - to dzisiaj na froncie ukraińskim jest szczególnie ważne - zdolności ofensywne - podkreślił.

Według Kaczyńskiego trzeba "doprowadzić do stanu, w którym Wojsko Polskie będzie miało wszystkie te zdolności w pełni: będzie w stanie się bronić, kontratakować - bo przecież nie chcemy nikogo pierwsi zaatakować - będzie w stanie zrealizować to wszystko, co związane z działaniami, które w ostateczny rozrachunku prowadzą do zwycięstwa w wojnie". - Musimy budować zwycięską armię - uważa prezes PiS. - Ale przede wszystkim - i to być może jest najważniejsze spośród tych wszystkich zadań, które musimy wykonać - musimy mieć odpowiednią ilość żołnierzy i odpowiednią ilość rezerwistów przeszkolonych, zdolnych do walki, zdolnych fizycznie i - co równie ważne - zdolnych psychicznie - podkreślił Kaczyński.

