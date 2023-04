Nie tylko Rosja porywa ukraińskie dzieci. "Mamy dowody, że Łukaszenka zajmuje się tym systemowo"

Zobacz wideo

W Rosji działa ponad 70 obozów, do których trafiają dzieci przymusowo wywiezione z okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk, cytowana w sobotę przez portal Suspilne. Według stanu z 22 kwietnia wiadomo o prawie 20 tysiącach wywiezionych siłą dzieciach. - Ale ich faktyczna liczba może sięgać 200-300 tysięcy - przekazała Herasymczuk.

Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi, a obecnie jeden z najważniejszych przedstawicieli tamtejszej opozycji, mówił w TOK FM, że ukraińskie dzieci nadal są porywane nie tylko przez Rosjan, ale i Białorusinów. - Mamy dowody, które świadczą o tym, że Łukaszenka zaczął deportować dzieci ukraińskie już w 2014 roku, a teraz zajmuje się tym systemowo - stwierdził gość Mikołaja Lizuta.

Według informacji, jakie posiada Paweł Łatuszka, na terytorium Białorusi jest kilka miejsc, gdzie przywożone są dzieci, często sieroty, w wieku 6-15 lat. - W ubiegłym roku 1050 dzieci było wwiezionych na terytorium Białorusi z Ukrainy. Dokładnie 4 kwietnia tego roku przyjechała grupa 350 takich osób, a władze zapowiadają przyjazd jeszcze kolejnego tysiąca - dodał Łatuszka.

Przypomniał również, że daje to podstawę, aby twierdzić, że Łukaszenka łamie Konwencję Genewską, która m.in. "zabrania przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych, deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane", a tym samym popełnia przestępstwo wojenne.

Działalność charytatywna?

Białoruś tłumaczy, że ratuje ukraińskie dzieci. Łatuszka przytoczył wypowiedź przedstawicieli fundacji imienia białoruskiego olimpijczyka Aleksieja Tałaja, którzy twierdzą, że zabierają dzieci z Donbasu, na obozy harcerskie, aby ratować ich zdrowie i "żadna Haga nie przeszkodzi im w działalności charytatywnej". - Nie ma racji. Te dzieci są przywożone przede wszystkim do schroniska Dobrawa w obwodzie mińskim na Białorusi, które jest finansowane z pieniędzy państwowych — firmy, która walczy o to, żeby zostały zniesione sankcje na dostarczanie soli białoruskiej na rynek światowy. Ta firma, jeśli zostałyby zniesione sankcje, dostawałaby większe pieniądze na deportację dzieci z Ukrainy — podkreślił gość TOK FM.

I dodał, że prawo międzynarodowe jest w tej sytuacji jednoznaczne. - Jeżeli to są dzieci z Ukrainy, mające obywatelstwo ukraińskie lub pozbawione obywatelstwa ukraińskiego, to powinny być w czasie konfliktu zbrojnego przewiezione w bezpieczny region Ukrainy - na przykład na Krym - zaznaczył.

Jednak, jak zauważył gość TOK FM, tego nie robią ani władze rosyjskie, ani reżim Łukaszenki. - Oni uprowadzają dzieci na terytorium Rosji i Białorusi - wskazał. I przypomniał, że na mocy prawa międzynarodowego można przewieźć dzieci do kraju neutralnego, ale Białoruś nie spełnia żadnych warunków, aby twierdzić, że jest bezstronna. - Kraj neutralny to taki, który nie pomaga w wojnie, nie otwiera granic dla agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, który nie produkuje i nie przekazuje broni dla strony, która rozpoczęła agresję. A to wszystko robi reżim Łukaszenki. Nawet jeśli ktoś zdecydowałby, że Białoruś może być krajem, gdzie dzieci mają przyjechać, to wtedy powinna być jednoznaczna zgoda władz Ukrainy, bo to są dzieci z Ukrainy - podkreślił.

Co się dzieje z dziećmi na Białorusi?

Według wiedzy, jaką posiada Paweł Łatuszka, deportowane dzieci podlegają aktywnej rusyfikacji. - Są tworzone specjalne szkółki dla tych dzieci, gdzie uczą się one języka rosyjskiego, kultury rosyjskiej. Mówi się o tym, że te dzieci mają być wykorzystywane jako siła robocza w państwowych kopalniach soli na Białorusi. Są też zdjęcia i publikacje, że wraz z kontrolowaną przez Rosję protomilitarną dziecięcą organizacją Ryś - zajmują się treningami wojskowymi. W działaniach tej organizacji Ukraina jest pokazywana jako wrogie państwo, tak dla Rosji, jak i dla Białorusi. Możemy sobie wyobrazić, co z tymi dziećmi będzie w przyszłości - dodał Łatuszka.

- Na pewno są to przestępstwa wojenne, gdyż Łukaszenka podpisał stosowne dokumenty. To jest akcja prowadzona na szeroką skalę, wywożenie dzieci z Ukrainy na terytorium Białorusi i za to Łukaszenka powinien być ukarany - zaznaczył gość TOK FM.

Nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina

Przypomnijmy, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze 17 marca 2023 roku m.in. za deportację ukraińskich dzieci do Rosji, wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz prezydenckiej komisarz ds. praw dziecka w Rosji Marii Lwowej-Biełowej. W wydanym oświadczeniu napisano, że ww. są odpowiedzialni za "zbrodnie wojenne polegające m.in. na bezprawnej deportacji ludności, w tym dzieci, z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej".

"Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi osobistą odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie i za dopuszczenie się czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak sprawowania przez niego właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi" – czytamy.

Łatuszka skazany zaocznie na 18 lat więzienia

W rozmowie Mikołaj Lizut przypomniał też, że Łatuszka przez białoruski reżim został skazany zaocznie na 18 lat więzienia. Czy pan się nie boi o własne życie i bezpieczeństwo? - dopytywał dziennikarz TOK FM.

- Ostatnio został wyemitowany film, gdzie pokazano, że wywożono mnie w bagażniku samochodu z polskiej ambasady. Wysłano mi tekst, że moja głowa zostanie rozcięta na pół na brzegu Wisły. Właściwie każdego dnia przychodzą takie wiadomości. Każdy normalny człowiek by się obawiał, jednak to nie zmieni mojej postawy - stwierdził gość TOK FM.

I dodał: - Walczymy o to, żeby Łukaszenka był skazany, żeby stanął przed trybunałem międzynarodowym. (...) Oczywiście, on może stwarzać zagrożenie, ale to nie zmieni mojej postawy. Będę walczył przeciwko niemu. (...) Każdy, kto łamie prawo człowieka na Białorusi, kto torturuje Białorusinów - będę o tym mówił, krzyczał i będę przeciwko temu walczył poprzez odpowiedzialność karną, poprzez mocniejsze sankcje przeciwko reżimowi Łukaszenki - podsumował rozmówca.