Zarząd TVP odwołał dzisiaj Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa. Nowym dyrektorem TAI został red. Michał Adamczyk - to pełna treść komunikatu, który ukazał się we wtorek na stronie państwowej telewizji. TVP nie podała przyczyn decyzji zarządu.

List Jarosława Olechowskiego do posłów PiS

"Szef informacji w TVP Jarosław Olechowski wypowiedział posłuszeństwo prezesowi państwowej telewizji Mateuszowi Matyszkowiczowi – wynika z informacji Onetu. Wśród polityków PiS krąży sensacyjny list, którego autorstwo przypisywane jest właśnie Olechowskiemu. Autor listu, który trafił do władz Prawa i Sprawiedliwości, oskarża Matyszkowicza o polityczny sabotaż i chce udowodnić, że to on najlepiej służy władzy. Olechowski zaprzecza, że go napisał. Tyle że tylko do niego pasują wszystkie wydarzenia w liście opisane. Wydarzenia — jak ustalił Onet — prawdziwe" - informuje Onet.

Matyszkowicz objął prezesurę we wrześniu 2022 roku, po odejściu Jacka Kurskiego, a Olechowski to szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI). - Generalnie spór sprowadza się do tego, że Olechowski wychwala swoje zasługi, jako ten, który zapewnia PiS-owi wysokie notowania. Twierdzi, że Matyszkowicz chce pokrzyżować tę wspaniałą politykę, chce żeby w "Wiadomościach" mniej było polityki, a więcej lżejszych tematów. Ja to postrzegam jako kolejną wojnę w obozie Prawa i Sprawiedliwości - mówiła w poniedziałek w "Poranku Radia TOK FM" Dominika Wielowieyska.

