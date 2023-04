Zbrodnia w Chodzieży. Sąsiedzi ostatni raz widzieli ich na spacerze. "Wrócili osobno"

W poniedziałek wieczorem w domu jednorodzinnym w przy ul. Podgórnej w Chodzieży znaleziono ciała czterech osób dorosłych i kilkumiesięcznego dziecka. Oficer prasowa chodzieskiej policji st. asp. Karolina Smardz-Dymek podała, że zwłoki dwóch osób odnalazł krewny, który nie mógł się skontaktować z bliskimi i przyjechał do miejsca ich zamieszkania. Wezwani przez mężczyznę policjanci znaleźli w domu kolejne trzy ciała, w tym zwłoki dziecka. Policjantka przekazała, że są to ciała spokrewnionych, mieszkających ze sobą osób. Nie chciała się wypowiadać na temat dotychczasowych wyników oględzin miejsca zdarzenia i prowadzonego śledztwa.

REKLAMA

Według nieoficjalnych informacji podawanych przez portal tvn24.pl na parterze domu znaleziono zwłoki 41-letniego mężczyzny i 38-letniej kobiety; ciała miały mieć związane nogi i zaklejone taśmą usta, z kolei zwłoki czteromiesięcznego dziecka leżały w łóżku przykryte kołdrą. Ciała 72-letniej kobiety i jej 73-letniego męża znaleziono na piętrze budynku. Portal przekazał, że wszystkie osoby miały rany szyi, w pobliżu zwłok leżał nóż, a drzwi na zapleczu domu były otwarte.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał we wtorek PAP, że według ustaleń śledczych to 41-letni mężczyzna zabił swoją rodzinę, a następnie odebrał sobie życie. - Zabił swoich rodziców, a następnie kobietę i dziecko. Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz. Mamy do czynienia z czterokrotnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy - zaznaczył prokurator.

"Wrócili osobno"

Poznańska "Wyborcza" rozmawiała z sąsiadami rodziny. - Sąsiedzi po raz ostatni widzieli młodsze małżeństwo w czwartek po południu. Wychodziło na spacer z czteromiesięcznym synem. Wrócili osobno. Nikt nie widział też rodziców mężczyzny - czytamy w "GW".

Gazeta pisze, że śledczy zakładają, że pierwsi zginęli starsi ludzie na piętrze. Dopiero potem mężczyzna zasztyletował żonę i czteromiesięcznego syna. Na końcu odebrał sobie życie – również za pomocą noża. - Według policjantów z Chodzieży w domu przy ul. Podgórnej nie odnotowano interwencji. Sprawca zbrodni nie figurował w policyjnych kartotekach. Prokuratura nie wie, czy leczył się psychiatrycznie - pisze "Wyborcza".

Śledczy czekają przede wszystkim na sekcję zwłok rodziny. Te mają odbyć się w czwartek. Morderca nie zostawił żadnej wiadomości. Policjanci znaleźli tylko nóż.

Posłuchaj podcastu!