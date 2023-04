Do zdarzenia doszło w środę przed południem. "16-latka stała za barierkami, a na pomoc ruszyli świadkowie zdarzenia. Doszło do szarpaniny, w wyniku której dziewczyna wpadła do lodowatej wody" - informuje "Super Express". Została wyłowiona 3 kilometry dalej, w okolicy mostu Łazienkowskiego.

– Nastolatka skoczyła do Wisły z mostu Siekierkowskiego. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej w tym specjalistyczną grupę wodno-nurkową. Kobieta została podjęta przez policję rzeczną i przetransportowana do portu praskiego – powiedział Szymon Kisieliński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Nastolatka była przytomna, ale wychłodzona; przetransportowano ją do szpitala.