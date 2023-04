Złote algi w Kanale Gliwickim. Ryby jeszcze się "bronią". "Sytuacja przypomina tę sprzed roku"

Raport datowany jest na poniedziałek, 25 kwietnia. Wynika z niego, że złote algi są w Kanale Gliwickim już co najmniej od lutego. - Cała sytuacja na Kanale Gliwickim jest objęta szczegółowym monitoringiem. Stwierdzono obecność złotych alg w wodach kanału, natomiast nie mamy informacji, żeby produkowały toksynę, która byłaby aktywna wobec żyjących tam organizmów. (...) To się w tej chwili nie dzieje - twierdził Linda Hoffmann, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Natomiast z raportu wynika, że toksyny są w wodzie Kanału Gliwickiego. - "Niepokojąca jest sytuacja na Kanale Gliwickim, gdzie w kilku kontrolowanych punktach widoczny jest zakwit glonów, planowany jest dalszy monitoring wód Kanału Gliwickiego oraz Kłodnicy" - czytamy w raporcie.

O sprawie informował już Polski Związek Wędkarski. Alarmował o wodzie w kolorze oliwkowym i zanieczyszczeniach na powierzchni akwenu. Na razie ryby jeszcze sobie z tym radzą, ale sytuacja jest bardzo niepokojąca. - Na punkcie Marina ogłoszony jest pierwszy stopień zagrożenia, w Pyskowicach drugi. Ryby nie padają, bo one po prostu się bronią, przecież nikt nie chce umierać. Woda jest chłodna, więc ryby mogą się schować głębiej i toksyna ich nie dotyka - wyjaśnia dr Bogdan Wziątek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ekspert Polskiego Związku Wędkarskiego.

W weekend strażacy walczyli z złotymi algami na Dolnym Śląsku w starorzeczu Odry. W zalewie Czernica znaleziono śnięte ryby i po badaniach w zeszłym tygodniu potwierdzono obecność toksycznej złotej algi. Strażacy musieli rozłożyć tzw. rękaw oddzielający zalew od Odry. Te działania straży pożarnej to prewencja, albo minimalizacja strat w rzece.

Powtórka z zeszłego roku?

Doktor Wziątek ostrzega, że sytuacja w Kanale Gliwickim przypomina to, co stało się w ubiegłym roku. Wówczas na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej i masowego pomoru ryb. Na całej długości rzeki wyciągano na ląd tony martwych zwierząt. Zdaniem rządu, winne temu były właśnie złote algi. Czy grozi nam powtórka z tamtej sytuacji? - Potencjalnie, żeby doszło do takiej sytuacji, wystarczy wzrost temperatury. To przyspieszy tempo namnażania glonów. Dużo zależy też od stanu wód. Jeśli poziomy będą niskie, to nie będzie gdzie uciekać. (...) Do tego dochodzi jeszcze zasolenie. To wszystko może doprowadzić do sytuacji, jaką obserwowaliśmy w zeszłym roku. Przypomina ją już teraz. Aczkolwiek, wtedy było więcej ryb, to i efekty były większe - ostrzega dr Wziątek.

Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekonuje, że nie lekceważy tej sytuacji. - Sytuacji w Kanale Gliwickim nie należy w żaden sposób bagatelizować i Wody Polskie tego absolutnie nie robią. Stąd właśnie nasza wzmożona czujność i monitoring, który prowadzimy. Dotyczy on też dopływów Kanału Gliwickiego - twierdzi Hoffmann.

Jeszcze w tym tygodniu Polski Związek Wędkarski ma mieć własne wyniki badań stanu wody w Kanale Gliwickim.

