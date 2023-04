We czwartek odbyła się sekcja zwłok pięcioosobowej rodziny z Chodzieży - poinformował podczas konferencji prasowej Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury okręgowej. Ciała 4-miesięcznego Stasia, jego rodziców - 38-letniej Marty i 41-letniego Krzysztofa A., a także dziadków chłopca odkryto w poniedziałek, 24 kwietnia w ich domu przy ulicy Podgórnej.

W piątek prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował na konferencji prasowej o wynikach sekcji zwłok. - Wyniki potwierdzają nasze wcześniejsze ustalenia dotyczące przebiegu tego tragicznego zdarzenia. Według biegłych przyczyną zgonu wszystkich pięciu osób były rany cięte szyi. Jest to oczywiście wstępna opinia, będą potrzebne dodatkowe badania, w tym badania toksykologiczne - powiedział.

Poinformował, że u trzech dorosłych ofiar na rękach i w innych miejscach stwierdzono charakterystyczne, tzw. obrażenia obronne. Oznacza to, że broniły się. Kobieta miała skrępowane ręce i nogi, na ustach miała przyklejony plaster. - Przypuszczalny czas zgonu starszych osób to jest około trzech do pięciu dni przed rozpoczęciem oględzin. W przypadku tego mężczyzny jego żony i dziecka biegły określił czas na ok. dwa-trzy dni przed rozpoczęciem oględzin - dodał rzecznik.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. - Cały czas wyjaśniamy wszystkie jej aspekty. Staramy się zrozumieć motywację tego 41-letniego mężczyzny - powiedział prok. Wawrzyniak.

Biegli zweryfikują, czy w czasie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. - Zlecono również badania odnośnie pozostałych osób, czy na przykład nie zostały wprowadzone podstępem w stan odurzenia - powiedział rzecznik. Weryfikowane są też informacje na temat ewentualnego leczenia psychiatrycznego 41-latka.

Śledczy znaleźli przy ciele mężczyzny nóż. Trwają przesłuchania świadków. Zbierane są informacje o członkach rodziny - także w miejscu ich poprzedniego zamieszkania. Rodzina przed dwoma miesiącami sprowadziła się do Chodzieży z Sochaczewa. - Przyjechali żeby opiekować się ojcem tego sprawcy - powiedział rzecznik.

41-latek nie był wcześniej karany. Rodzina nie miała założonej tzw. niebieskiej karty, a przez ostatnie dwa miesiące policja nie interweniowała w jej chodzieskim domu.