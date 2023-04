Dużo więcej wojska na drogach. Ważny apel żołnierzy. Wskazują, czego kategorycznie nie robić

Zobacz wideo

Wkrótce na terenie Polski rozpocznie się 9. edycja ćwiczeń pod kryptonimem "Anakonda 23". "Anakonda" to największe ćwiczenia Sił Zbrojnych RP. Akcja będzie skupiać się na terenach wschodniej flanki NATO i skoordynowane jest z amerykańskim ćwiczeniem pod kryptonimem "Defender" oraz szwedzkim "Aurora 23". Wspólna nazwa inicjatywy tych trzech państw to "Exercise Trifecta".



W związku ze ćwiczeniami, które odbędą się w dniach 2-26 maja, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat do kierowców. "W najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych po drogach większości województw" - poinformowało Dowództwo za pośrednictwem Twittera.

REKLAMA

Ze strony żołnierzy pojawił się również apel, by nie fotografować przemieszczających się kolumn wojskowych ani nie informować o ich lokalizacji.

Ćwiczenie "Anakonda" już na stałe zagościło w kalendarzu najważniejszych ćwiczeń wojskowych we wschodniej części Europy. O 2018 roku jest akcją realizowaną w cyklu 3-letnim. Scenariusz przedsięwzięcia jest oparty na fikcyjnym podziale geopolitycznym, a przygotowania do niego rozpoczęły się już w 2021 roku.

Posłuchaj podcastu: