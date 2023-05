Zobacz wideo

Informację o znalezieniu martwych ryb w starorzeczu Odry w Januszkowicach Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu otrzymało w niedzielę. Na czterokilometrowym odcinku rzeki znaleziono około 150 śniętych ryb różnych gatunków.

"WIOŚ pobrał do analizy próbki wody w zakresie złotej algi, ścieków bytowych i substancji fizykochemicznych. Powiatowy lekarz weterynarii pobrał do analizy laboratoryjnej śnięte ryby. W chwili obecnej lub jutro rano odławiane będą żywe okazy do analizy w laboratorium w Żabieńcu - poinformował na swojej stronie na Facebooku wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Zaapelował do wędkarzy o wypuszczanie złowionych ryb i wstrzymanie się od ich spożywania do czasu otrzymania wyników laboratoryjnych ryb i wody.

Kilkanaście dni temu minister klimatu Anna Moskwa przyznała, że katastrofa na Odrze może się powtórzyć. Podała, że "mamy do czynienia z bardzo trudnym, nieprzewidywalnym gatunkiem" złotych alg. - I nie jesteśmy zapewnić, że w stu procentach zapobiegniemy tej katastrofie - stwierdziła.

Sytuacją zaniepokojeni są przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej oraz Unii Izb Odry i Łaby. Przypomnijmy, że ubiegłoroczna katastrofa doprowadziła do tego, że wiele firm musiało przerwać, zawiesić działalność.

- Nie ma naszej zgody, by katastrofa na Odrze powtórzyła się, a winą za nią obarczać jedynie złote algi, "niekorzystną pogodę" czy inne zjawiska naturalne - mówiła nam niedawno prezeska Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk. Jak dodała: "Oczekujemy jasnej i przejrzystej odpowiedzi, w jaki sposób przedsiębiorcy mają się przygotować na sezon?".

Z sondażu IBRiS, opublikowanego kilka dni temu przez "Rzeczpospolitą" wynika, że prawie 57 proc. Polaków opowiada się za natychmiastowym zaprzestaniem zrzucania do Odry niebezpiecznych substancji.

"56,9 proc. chce, by działania były szybkie, 26,3 dopuszcza rozłożenie procesu na parę lat, a ponad 10 proc. nie ma zdania. Wśród wyborców PiS proekologiczne nastawienie jest mniej wyraźne, choć i w tej grupie przeważają zwolennicy radykalnych działań (46 proc.) nad "reformistami" (36 proc.) i tymi, którzy uważają, że problem sam się rozwiąże (8 proc.)" - podawała gazeta. Jak dodaje, 6,3 proc. respondentów wierzy, że "natura sama sobie poradzi".

