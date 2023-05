Policjant pojechał na urlop. Zatrzymał poszukiwanego 45-latka

Spostrzegawczość oraz szybka reakcja będącego na urlopie policjanta ze Szprotawy (Lubuskie) doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary więzienia za przestępstwa narkotykowe - poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl