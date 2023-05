Podbiegł do rówieśnika i wyrwał mu telefon. Nastolatek recydywista teraz stanie przed sądem

14-latek odpowie przez sądem rodzinnym za zuchwałą kradzież telefonu swojemu rówieśnikowi. Jak podała w piątek bielska policja, to kolejny podobny wybryk nastolatka. Na razie chłopak wrócił do rodziców, ale wkrótce może trafić do poprawczaka.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl