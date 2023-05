13-latka leżała przy rynku, a 12-latkę policjanci znaleźli w pobliżu rzeki. Obie były pijane

Oficer Prasowy KPP w Wągrowcu mł. asp. Dominik Zieliński podkreślił, że w minioną sobotę wieczorem policjanci podjęli interwencję na wągrowieckim rynku, gdzie pod jedną z posesji leżała w upojona alkoholem 13-letnia dziewczynka. Nastolatce towarzyszyła jej rówieśniczka, z którą wspólnie spożywała alkohol. Policjanci o sprawie powiadomili rodziców. - Jedna z dziewczynek była w bardzo złym stanie, była wyziębiona, wymiotowała i nie była w stanie się poruszać. Została zabrana przez załogę pogotowia na SOR. Druga z dziewczynek przekazana została pod opiekę matki - podał Zieliński.

Dodał, że kolejnego dnia doszło do podobnego zdarzenia - na oddział wągrowieckiego szpitala trafiła 12-latka, która także znajdowała się w stanie silnego upojenia alkoholowego.

- O sytuacji powiadomieni zostali wągrowieccy policjanci, którzy wyjaśnili okoliczności zajścia. Okazało się, że pochodząca z Rogoźna dziewczynka, spożywała tam alkohol z kolegami i koleżankami ze szkoły. Na miejsce wybrali sobie plener w pobliżu rzeki. Upojoną alkoholem dziewczynkę znaleźli przechodnie, którzy zadzwonili po pogotowie - zaznaczył.

Zieliński przypomniał, że rozpijanie małoletnich jest przestępstwem. Art. 208 kk mówi o tym, że kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Karana jest również sprzedaż alkoholu małoletnim.