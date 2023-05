"Absolutne kuriozum". Kropiwnicki o projekcie PiS dotyczącym TK: Nie ma nic wspólnego z praworządnością

Zobacz wideo

Posłowie PiS złożyli w czwartek w Sejmie projekt ustawy ws. "usprawnienia działalności TK". Chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego do dziewięciorga sędziów.

Zgłoszona ustawa to odpowiedź na kryzys, który paraliżuje prace Trybunału Konstytucyjnego, którym kieruje Julia Przyłębska. Przypomnijmy - sednem jest kadencja prezesa TK. Zgodnie z przepisami trwa ona sześć lat. W przypadku Julii Przyłębskiej skończyła się więc w grudniu 2022 roku, ale nominowana przez Andrzeja Dudę Przyłębska uważa, że cały czas kieruje TK. Jednocześnie część sędziów domaga się wyboru nowego prezesa i odmawia udziału w naradach trybunału w pełnym składzie, którymi kieruje Julia Przyłębska.

I tu pojawia się problem, ponieważ rządzącym coraz bardziej zależy na szybkim wygaszeniu sporu, gdyż stawką są pieniądze z KPO. W Trybunale Konstytucyjnym, którym kieruje Przyłębska, na rozpatrzenie czeka wniosek prezydenta Dudy ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. PiS liczy, że dzięki ustawie uda się nakłonić Brukselę do rozpoczęcia wypłat dla Polski. A do rozpatrzenia wniosku prezydenta przez TK aktualnie potrzebny jest pełny skład, czyli co najmniej 11 z 15 zasiadających w budynku trybunału sędziów.

I właśnie dlatego pojawił się projekt poselski, który trafił w czwartek do Sejmu.

"Mamy nadzieję na to, żeby ten niepotrzebny pat rozwiązać"

- Mamy nadzieję, na to, żeby ten niepotrzebny pat rozwiązać, bez względu na to, czy to jest Trybunał, czy to jest sąd rejonowy, to one powinny działać skutecznie i zajmować się sprawami, którymi się powinny zajmować. Więc taka jest główna idea tego projektu - tak o projekcie mówił w "Wyborach w TOK-u" Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości.

"To rzecz, która się nadaje na zarzuty prokuratorskie, bo to są próby przekupstwa"

Goście Dominiki Wielowieyskiej skomentowali też wpis wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego, który na swoim blogu streścił jeden z nieformalnych apeli do sędziów, którzy nie chcą orzekać pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej.

"W sumie to możecie sobie nie chodzić na sprawy. Ale przyjdźcie na tę jedną. Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO, a po wyborach to się tę ustawę uchyli" - zacytowała wpis Muszyńskiego dziennikarka TOK FM.

Zdaniem Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej takie apele skierowane w stronę sędziów są "absolutnie skandaliczne". - Niestety w tej sprawie pan Muszyński wydaje się wiarygodny. Jest w środku, obserwuje to, co się dzieje - przyznał poseł PO.

I dodał, że Muszyński tym wpisem zeznaje, że politycy Zjednoczonej Prawicy próbują przekupywać sędziów. - To nie ma nic wspólnego z praworządnością ani z przyzwoitością. To jest rzecz, która się nadaje na zarzuty prokuratorskie, bo to są próby przekupstwa - zaznaczył Kropiewnicki.

- Tak wygląda rzeczywistość w Trybunale. Są sędziowie od Ziobry, są sędziowie od PiS-u, jest jeszcze grupa wyłączona, która bojkotuje wszystko. I teraz ten projekt ustawy, to jest absolutne kuriozum, bo to oznacza, że większość parlamentarna policzyła, na ilu sędziów może liczyć i wyszło im, że na dziewięciu to na dziewięciu. Jakby wyszło, że na siedmiu to napisaliby, że siedmiu. Skompromitowano tą instytucję i nie wiem, czy ona jest jeszcze do uratowania w polskim porządku prawnym - wskazał gość TOK FM.

"Oczywiście opozycja nie podniesie ręki za tą ustawą"

Natomiast posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska zwróciła uwagę, że PIS potrzebuje tej ustawy, aby zapanować na buntownikami, za którymi stoi koalicyjna Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry.

- Te osoby, które zostały tam wydelegowane, które wykonują polecenia na telefon. Okazuje się, że jednak ta centrala telefoniczna nie jest jedna i raz dzwoni Ziobro, raz dzwoni Kaczyński i dlatego tak to wygląda, dlatego jest ten paraliż. Oczywiście opozycja nie podniesie ręki za tą ustawą — zaznaczyła Żukowska.

- W ogóle nie wiem, dlaczego PiS wprowadza ten druk, bo nie ma dla niego poparcia, a Komisja Europejska nie da się na to nabrać. PiS już wielokrotnie mydliło oczy w sprawie KPO, w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, że wszystko załatwi, że już jest wszystko dogadane, że Komisja Europejska się zgodziła i się nie zgodziła. I się nie zgodzi, bo to nie są demokratyczne standardy - dodała parlamentarzystka Lewicy.

Suwerenna Polska a projekt zmian dotyczących TK

Na ten moment Suwrenna Polska - bez której PiS może nie znaleźć większości - nie dała jasnej odpowiedzi, jakie będzie jej stanowisko w sprawie złożonego w Sejmie projektu. Nie wiadomo też czy prezydenta Andrzej Duda jest skłonny poprzeć zmiany w Trybunale.