Bronisław Komorowski w niedawnym wywiadzie dla w tygodnika "Wprost" stwierdził, że nie pojawi się na marszu z okazji 4 czerwca, który organizuje Donald Tusk, ponieważ ma inne plany. Jak wyjaśnił, 4 czerwca ma urodziny. "Chciałbym wtedy odwiedzić moją 101-letnią mamę i podziękować za to, że przyszedłem 72 lata temu na świat. Oczywiście chętnie wziąłbym też udział w ponadpartyjnym wydarzeniu z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 r. i nie tracę nadziei, że będzie to możliwe" - powiedział.

Komorowski w rozmowie z Dominiką Wielowieyską w TOK FM przypomniał, że wielokrotnie sam organizował i uczestniczył w tym święcie "zwycięstwa demokracji w Polsce". A w przypadku tegorocznej inicjatywy Donalda Tuska stwierdził, że "czuje dysonans ogromny, że jedni nie potrafią odpowiednio zaprosić, a drudzy nie potrafią wznieść się ponad różnego rodzaju wątpliwości". Przypomnijmy, że 26 kwietnia Szymon Hołownia zapowiedział, że "odpuszcza sobie" marsz organizowany przez Tuska.

- Co musiałoby się stać, żeby pan się wybrał (na demonstrację)? - pytała dziennikarka. Były prezydent odpowiedział, że "nic wielkiego stać się nie musi". - Chciałem dać wyraz mojej niezgody na to, że święto 4 czerwca, które zawsze było obchodzone w formule ogólnodemokratycznej, raptem stało się przedmiotem dzielenia "po szwach" interesów partyjnych. Co jest według mnie ze szkodą dla tradycji 4 czerwca - wyjaśnił.

Gość TOK FM ocenił, że jego obecność lub nieobecność nie mają większego znaczenia. Dodał też: "Otóż mam urodziny 4 czerwca i nie ukrywam, że postanowiłem się trochę schować za moja własną prywatność, właśnie w obliczu zderzenia z sytuacją, że jedni nie potrafią ładnie przyzwoicie zaprosić, a inni się unoszą honorem".

Wielowieyska przypomniała, że Donald Tusk zaprosił wszystkich, choć faktycznie nie uzgadniał tego z innymi liderami. Były prezydent wskazał, że nie tylko o sposób zapraszania w całej sprawie chodzi. - Po drodze była też wypowiedź rzecznika PO, że nie zapraszają liderów. To była niefortunna wypowiedź. Ogromna niezręczność w moim przekonaniu. Są trzy tygodnie do nadrobienia tego. Wydaje mi się, że wystarczyłby jeden telefon Donalda Tuska, żeby to wyprostować i starać się zbudować bardziej partnerskie relacje - uważa Komorowski.

Rosyjska rakieta w lesie pod Bydgoszczą. "System jest dziurawy jak durszlak"

Bronisław Komorowski w przeszłości był ministrem obrony narodowej. Dominika Wielowieyska pytała o rosyjską rakietę, której fragmenty znalezione zostały - przez osobę prywatną - w lesie niedaleko Bydgoszczy. - Sam fakt, że do tej pory tego nie powiedziano wprost (że to rosyjska rakieta samosterująca - przy. red), świadczy o tym, że rząd ma z tym kłopot. Ma kłopot z własną nieudolnością i z przerostem propagandy nad zdolnością do rzeczywistego działania - ocenił.

Do tej pory nie padła jasna deklaracja, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem. Z niezbyt jednoznacznych wypowiedzi dowódcy operacyjnego Wojska Polskiego gen. Tomasza Piotrowskiego oraz premiera Morawieckiego wynika, że znalezisko z podbydgoskiego lasu może mieć związek z wykryciem 16 grudnia 2022 roku w polskiej przestrzeni powietrznej pocisku i poderwaniem polskich samolotów bojowych.

Komorowski był oburzony, że w sprawie pocisku do grudnia ani wojsko, ani rząd nic nie zrobili. - Chyba bali się prawdy. Oprócz tego rząd bał się ujawnienia absolutnej słabości polskiego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. My go praktycznie nie mamy, a to są zaniedbania obecnej ekipy - wskazał.

Były prezydent oraz szef MON-u przypomniał, że w kwestii zakupu amerykańskich patriotów decyzję podjęto wiosną 2015 roku - jeszcze w czasach rządów PO-PSL. Ale dodał, że po dojściu do władzy PiS-u wiele się mieniło. - Ówczesny rząd, Macierewicz i inni, wywrócili kontrakty przygotowywane przez poprzednią ekipę. I mamy opóźnienie w zakresie formowania systemu obrony przeciwrakietowej, co najmniej sześcioletnie. Prawdopodobnie to się da nadrobić w ciągu dwóch-czterech lat, ale czas stracony jest stracony bezpowrotnie. Jest kompromitacja, bo ten system jest dziurawy jak durszlak - podsumował Bronisław Komorowski.

Platforma Obywatelska złożyła w poniedziałek 8 maja wniosek o informację ze strony ministra obrony narodowej w sprawie rakiety, której fragmenty znaleziono pod koniec kwietnia. Jak ocenił były szef MON Tomasz Siemoniak, sprawa dotyczy bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości zachowuje się tak, "jakby ktoś w lesie zgubił okulary".