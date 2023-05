8-letni Kamil z Częstchowy nie żyje. Chłopiec był maltretowany przez ojczyma

"Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nie leczonymi ranami oparzeniowymi. Kamilek przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie zdawał sobie świadomości gdzie jest, ani co go spotkało. Ani przez chwilę nie cierpiał" - poinformowali na Facebooku lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

"Kamilek otrzymał w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka wszelką możliwą pomoc medyczną. Korzystał z zaawansowanych metod leczenia, m. in. z respiratoterapii, dializoterapii oraz wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi. Był pod ciągłą, niezwykle troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, aby uratować chłopca. W imieniu personelu szpitala przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia biologicznemu ojcu dziecka. Dziękujemy też wszystkim tym osobom, którzy tak bardzo przejęły się losem chłopca. Wspólnie z Państwem, jako personel szpitala, dzielimy dziś wielki smutek z powodu odejścia Kamilka" - czytamy w komunikacie.

Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy

4 maja lekarze przekazali, że chłopiec został podłączony "do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi". "Stan Kamilka w ostatnich dniach jest bardzo ciężki. U chłopca postępują choroba oparzeniowa, ostra niewydolność oddechowa oraz rozwija się ciężkie zakażenie całego organizmu" - przekazano.

8-letni Kamil trafił do szpitala 3 kwietnia - w stanie ciężkim. Wcześniej, przez kilka dni leżał poparzony w domu. Chłopczyk ma poparzone 25 proc. ciała. Jak ustalono, dziecko było maltretowane przez ojczyma. 27-latek miał chłopca bić, kopać, przypalać papierosami, oblewać wrzątkiem.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Matce chłopca postawiono zarzuty, dotyczące narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, która prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 8-letniego Kamila, postawiła też zarzuty 45-letniej Anecie J. To siostra matki chłopca. Według śledczych miała nie reagować, kiedy ojczym maltretował dziecko: dotkliwie bił i poparzył chłopca. Zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu usłyszał też wujek maltretowanego przez ojczyma Kamila w Częstochowy.