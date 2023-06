Zobacz wideo

Kiedy impreza się rozkręcała, kolega zawołał mnie do samochodu, uklęknął przede mną, wyciągnął pudełko wyglądające jak pudełko z pierścionkiem zaręczynowym, otworzył je i powiedział: "Tylko nie zjedz całej na raz".

W ten sposób Marcelina, analityczka finansowa z Warszawy, na swoje 30. urodziny dostała… MDMA (ecstasy). - To były zaręczyny z dobrą zabawą - śmieje się po roku. I opisuje, że w środku była duża, różowa tabletka, jak do zmywarki. - Z jednej strony miała wizerunek szatana i napis satan, a na drugiej stronie sinner - wspomina w rozmowie z tokfm.pl.

Marcelina o swoich doświadczeniach z różową tabletką opowiada tak, jakby wystawiała recenzję - po kolei wylicza zalety, sposób działania, wrażenia. - Przez to pierwszy raz miałam okazję spróbować MDMA. Zrobiłam to na jednym z letnich festiwali i zdecydowanie były to najlepsze koncerty w życiu, odczuwałam wszelkie bodźce dużo intensywniej, było mi ciepło, nie czułam bólu ani zmęczenia - zachwala. Podkreśla też, że po MDMA problemy w pracy czy w związku wydają się słabsze. - Możesz się skupić na czerpaniu przyjemności z danej chwili - mówi Marcelina. Brzmi jak mocne pięć gwiazdek.

Szybko jednak dodaje, że narkotyki mają też swoje wady. - Później długo nie mogłam zasnąć w hotelu, a nie chciałam brać leków nasennych, żeby nie doszło do wzmocnienia działania czy to leku, czy narkotyków - opowiada. Dlatego uważa, że branie narkotyków co weekend nie jest dobrym rozwiązaniem. - Raz spróbowałam w klubie i to nie było aż tak super. Za to odczuwałam te negatywne skutki, czyli problemy z zaśnięciem, lekkie kołatanie serca - mówi Marcelina. Czyli jednak gwiazdka mniej.

Skutki uboczne, o których opowiada Marcelina nie dziwią specjalistki, dr Marii Banaszak, terapeutki uzależnień, która pracuje w ośrodku Monaru w podwarszawskim Głoskowie. To do niej udałam się z zebranymi opowieściami. - Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne narkotyki - podkreśla ekspertka, znana w mediach społecznościowych jako Pani od narkotyków.

Specjalistka zaznacza, że ecstasy działa nie tylko euforyzująco, ale również lekko stymulująco. - MDMA to bliska siostra znanej amfetaminy. Na skutek zażycia, szczególnie podczas wysiłku fizycznego, może więc dojść do problemów z nadciśnieniem, z palpitacją serca i z przegrzaniem organizmu. Stąd na imprezach tanecznych, gdzie panuje zwyczaj przyjmowania ecstasy, w ramach redukcji szkód podaje się ludziom wodę, żeby schładzali organizm i edukuje się ich, żeby koniecznie robili przerwy w tańcu, bo może dojść do poważnych uszkodzeń serca - alarmuje.

Tymczasem, jak mówi, "tabletki ectasy są śliczne, kolorowe, są na nich często jakieś uśmiechnięte buźki czy serduszka". - Bo MDMA ma się kojarzyć z uśmiechem, zabawą i miłością. Dokładnie w takiej formie to jest dziś sprzedawane. I ludzie się na to łapią - mówi dr Banaszak.

Marcelina do swojej recenzji dorzuca też "notatkę", coś jak "wiadomość dla producenta". Nie ukrywa, że gdyby MDMA było w Polsce legalne i miałaby pewność, że to czyste ecstasy, brałaby je częściej, zamiast alkoholu. - Obecnie jest jednak duże ryzyko, nie wiesz do końca, po co sięgasz - podkreśla 31-latka.

Przekonuje jednak, że jest odpowiedzialna na tyle, na ile się da. - Przed wzięciem zrobiłam badania serca. Wiem, że to może mieć też negatywne skutki, więc planuję niedługo pójść do lekarza ponownie, żeby sprawdzić, czy zażywanie w tamtym roku nie wpłynęło negatywnie na mój organizm - mówi i zapewnia, że bierze tabletki tylko okazjonalnie, na większych imprezach.

Po "udanych", według niej, przygodach z MDMA Marcelina postanowiła spróbować także kokainy. - Po niej czułam się, z kolei, bardzo mocno pobudzona fizycznie i miałam wrażenie, że znacznie osłabiła mi umiejętność logicznego myślenia. Nie mam chęci tego powtórzyć - wskazuje. Deklaruje jednak, że chciałaby przetestować LSD.

"Narkotyki same do mnie przychodzą"

Skąd pracująca w dużej korporacji i obracająca się w tym kręgu towarzyskim dziewczyna pozyskuje narkotyki? Jak się okazuje, nie musi ich specjalnie szukać. - Do tej pory byłam zapraszana na imprezy, gdzie one się pojawiały, lub je dostawałam. Więc na szczęście nigdy nie miałam bezpośredniego kontaktu z dilerami. Narkotyki same do mnie przychodzą - mówi Marcelina. - Ostatnio byłam u kolegi na imprezie, a tam jak w sklepie z cukierkami: mefedron, LSD, MDMA, kokaina. Niektórzy brali wszystko, a potem xanax, żeby zasnąć - opowiada.

I dodaje: - Bierze coraz więcej moich znajomych. Są to osoby wykształcone, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, bez ograniczania się do branż. I często dobrym, ponadprzeciętnym życiem, jeżeli chodzi o status majątkowy. Mieszkające obecnie w dużym mieście.

Jak wskazuje, większość z nich bierze okazjonalnie, ale są też osoby, które biorą częściej - zamiast alkoholu.

Rzeczywiście, nie zajmuje mi dużo czasu znalezienie w Warszawie kolejnych osób, które biorą narkotyki. Są wśród nich: prawnicy, lekarze, urzędnicy, pracownicy korporacji czy mediów. A także Paweł, programista w okolicach trzydziestki.

"Biorę ten narkotyk głównie, by uprawiać po nim seks, ale to też najlepsza terapia dla par"

Jego przygoda z nielegalnymi substancjami zaczęła się podobnie. - Pierwszy raz spróbowaliśmy z moją dziewczyną na imprezie, pokazali nam znajomi. Spodobało nam się bardzo i zaczęliśmy próbować różnych rzeczy - opowiada w rozmowie z tokfm.pl.

Przez ostatnie 2 lata, jak wymienia, było to prawie wszystko: marihuana, LSD, kokaina, MDMA, amfetamina i mefedron. Paweł to więc doświadczony użytkownik, który może nie tylko rozdawać gwiazdki, ale i porównywać jedne narkotyki z drugimi.

- Wcześniej sądziłem, że narkotyki to zło, bo jest rozpowszechniona propaganda takiego ćpuna ze strzykawką na dworcu, który leży gdzieś i nie kontaktuje, a to wcale tak nie wygląda - przekonuje. Jak zapoznasz towarzystwo, to okazuje się, że w Warszawie wokół ciebie nie ma osoby, która by nigdy nie próbowała. - Wszyscy moi znajomi, z którymi bierzemy, żyją na wysokim poziomie, mają samochody, mieszkania i swoje kariery - mówi.

Po co więc bierze? Jak mówi, są kluby, do których nie ma sensu iść bez "m-ki". To narkotyk głównie imprezowy, dzięki któremu człowiek robi się bardziej pewny siebie, otwarty, empatyczny, chce się przytulać, silniej reaguje na bodźce. - Mnie jednak aspekt imprezowy MDMA znudził, biorę ten narkotyk głównie, żeby uprawiać po nim seks. On bardzo pobudza seksualnie. Więc takiej osobie, która na co dzień ma spory popęd seksualny, MDMA zwielokrotnia go pięciokrotnie. Choć nie wszyscy tak mają - zaznacza. Czyli znów - pięć gwiazdek.

Idzie dalej z recenzją i dodaje, że "to najlepsza terapia dla par". - My z moją żoną tyle rzeczy ustaliliśmy po narkotykach. Osiągasz z tą osobą zjednoczenie dusz. Doświadczasz takiego poziomu bliskości i całkowitego zrozumienia, który nie jest do osiągnięcia, moim zdaniem, w życiu codziennym. Bardzo często nasi znajomi postrzegają mnie i moją żonę jako bardzo fajną, zżytą, kochającą się parę i zawsze mówimy: "Słuchajcie, my taki poziom oddania w tym związku wypracowaliśmy właśnie dzięki MDMA" - wskazuje. I dodaje: "Kiedyś przyjaciółka mojej żony miała problemy w związku, doradziłem im, żeby walnęli sobie emę i pomogło". A zatem już nie tylko gwiazdki, ale również "poleć nas znajomym".

Paweł jednym tchem wylicza też inne "zalety" narkotyków, jakie dostrzega. Jak mówi, psychodeliki pozwoliły mu dotrzeć do innych stanów świadomości i inaczej spojrzeć na świat. - Zacząłem zauważać rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. Wszyscy moi znajomi, którzy spróbowali LSD, wypisali się z Kościoła. Tylko po jednym razie. Ja wcześniej też byłem dość religijny, ale narkotyki otworzyły mój umysł i zmusiły do refleksji nad życiem, wartościami, relacjami i samym sobą - mówi, a jego słowa brzmią jak gotowa reklama w stylu "świadectwo zadowolonego użytkownika".

"To niby lajtowy narkotyk, ale siły pali codziennie"

- A dostrzegasz jakieś skutki uboczne narkotyków? - pytam. Paweł opowiada wówczas swoje doświadczenia z mefedronem. - Po wciąganiu go mój nos wyglądał jak po drugiej wojnie światowej. Śluzówka nosa praktycznie nie istnieje po ćpaniu tego. Substancja jest bardzo żrąca, bardzo boli przyjmowanie jej. Kłuje cię później w tym nosie, leci ci krew - relacjonuje.

I przypomina sobie: "Kiedyś, po grubszej imprezie, kiedy wziąłem tego mefedronu trochę za dużo, to później przez 3 tygodnie regenerował mi się nos, miałem katar, nieżyt nosa". - Od tego czasu staram się raczej unikać tej substancji. To straszne gówno, zazwyczaj mieszanka nie wiadomo czego - wskazuje.

Jak dodaje, nie wspomina też dobrze półrocza, gdy codziennie palił marihuanę. - W pewnym momencie zauważyłem, że robiłem wcześniej w pracy mnóstwo rzeczy, a teraz robię połowę mniej i nie mogę się wyrobić. Nie chciało mi się zresztą nawet wstawać z łóżka. Odstawiłem marihuanę i wszystko wróciło do normy. Bo trzeba pamiętać, że marihuana bardzo rozleniwia. To niby lajtowy narkotyk, ale siły pali codziennie - mówi.

Jego zdaniem nie można bagatelizować także tzw. zwały po m-ce. - Kiedy narkotyk schodzi, czujesz się depresyjnie, smutno i źle. Moja żona kilka razy płakała tak, że nie można było jej uspokoić. Nie umiała sobie poradzić z tymi myślami. Jak ktoś ma jakieś problemy w życiu albo trudne wspomnienia, to na zwale one się bardzo potęgują, człowiek przez kilka godzin może leżeć i nie być w stanie funkcjonować - ostrzega.

"Można dostać wszystko. Nawet tynk ze ściany"

Paweł najczęściej bierze właśnie MDMA. Jak mówi, chodzi głównie o dostępność tego narkotyku. - Jest go po prostu najłatwiej załatwić. Do tego "m-ki" są dosyć pewne. Każdy rodzaj "m-ki" ma inny znaczek. Są powiedzmy "piguły" w postaci: słoneczka, bitcoina, czaszki, mogą mieć też logotyp Gucci. Każdy rodzaj tego narkotyku jest produkowany z konkretną ilością substancji aktywnej. Ona się waha, przypuśćmy, od stu miligramów do nawet 300, 400 miligramów. 400 miligramów to już bardzo mocna dawka - tłumaczy mój rozmówca.

- Przypuśćmy, że kupujesz "bitcoina", którego już wcześniej kilka razy brałeś, nawet od innej osoby, to masz wysoki procent szansy, że to te same, sprawdzone piguły i nic ci po nich nie będzie - dodaje. I zapewnia: "'Zawsze jak bierzemy jakikolwiek nowy 'pixel' od kogoś, od kogo wcześniej jeszcze nigdy nie braliśmy, patrzymy w necie, czy ktoś sprawdzał, czy są bezpieczne. A jeśli nie ma takiej informacji, to kupujemy w internecie zestaw testowy polecany na stronie Społecznej Inicjatywy Narkopolityki"'. - Bierzesz jedną probóweczkę, wrzucasz tam kawałeczek pixy (pigułki) i on ci po prostu pokazuje na wykresie, jakie tam są substancje. Czy faktycznie nie ma jakiegoś totalnego gówna. My tak robimy i w ten sposób potwierdzamy, że jest to faktycznie MDMA, a nie np. proszek do pieczenia - wyjaśnia Paweł.

A - jak podkreśla - i takie sytuacje często się zdarzają. - W przypadku mefedronu, kokainy, amfetaminy nigdy nie masz pojęcia do końca, co to jest. Albo dzisiaj trafi ci się coś dobrego, albo mieszanka. To totalna loteria. Podejmuję to ryzyko świadomie i dlatego uważam, że narkotyki powinny być po prostu legalne, do kupienia w sklepie. Byłoby to mniej szkodliwe, mniej osób by się zatruwało różnymi substancjami, bo jednak dilerzy to ludzie, którzy chcą cię oszukać na każdym kroku - zaznacza. I dodaje: - Spotkałem się już z różnymi przypadkami, gdzie ludzie dostawali od typów: sól, mąkę, cukier. Można dostać naprawdę wszystko, nawet tynk ze ściany, a była kiedyś nawet taka akcja, że potłuczone szkło. Więc naprawdę trzeba uważać.

Pytam, czy nie ma swojego stałego, zaufanego dilera. Jak się okazuje, o to jednak trudno. - Ci ludzie to jest po prostu jakiś margines społeczny. Oni sami nie wiedzą, co sprzedają. To zwykle jakieś gnojki, które mają 18-20 lat, żadnych perspektyw i po prostu latają z tymi tematami - ocenia młody programista. Jak mówi, ich kariera nie trwa jednak długo. - Zazwyczaj szybko zaczynają i szybko kończą. Bo policja jednak aktywnie działa i to widać nawet po Telegramach czy forach. Jeden diler sprzedaje przez tydzień, za chwilę go nie ma i jest następny - relacjonuje. - Więc ogólnie to są ludzie, na których bym po prostu bardzo uważał, bo są dosyć niebezpieczni i są dla mnie pustą patologią - dodaje.

Jak mówi, nienawidzi się z nimi zadawać, ale niestety to konieczność. Jego zdaniem wszelkie dostawy do paczkomatu czy uberem to ściema. - Mogą ci wysłać cokolwiek i nie możesz ich znaleźć ani nic z tym zrobić. Za każdym razem, jak próbowaliśmy ze znajomymi, to przychodziła pusta paczka. Zdarza się też właśnie np. proszek do pieczenia - wskazuje.

Samych narkotyków programista się nie boi. Jak przekonuje, nie ma też żadnych traum ani problemów psychicznych, aby uzależnić się od substancji psychoaktywnych. - Wszystko jest moim zdaniem dla ludzi, tylko w odpowiednich dawkach. Tak samo pijąc zbyt dużą ilość wody, herbaty czy witaminy A, możesz przedawkować i trafić do szpitala. Jeśli bierzesz narkotyki w rozsądny sposób, to tak naprawdę są bardzo bezpieczne - podsumowuje naszą rozmowę Paweł.

Terapeutka uzależnień ostrzega: Może dojść do depresji i stanów psychotycznych

- To prawda, że jest spora grupa osób, która zażywa "rekreacyjnie", choć nie lubię tego określenia, bo uważam, że jest trochę zakłamujące rzeczywistość. Dotyczy to głównie psychodelików czy właśnie MDMA. I to prawda, że potencjał uzależniający tych substancji jest niewielki, ale to nie znaczy, że nie można się uzależnić w ogóle - przekonuje dr Maria Banaszak.

Ekspertka podkreśla jednocześnie, że uzależnienie to tylko jedna z negatywnych konsekwencji, które mogą się wiązać z używaniem narkotyków. - Te substancje nie są neutralne. Chociażby MDMA kompletnie rozregulowuje całe neuroprzekaźnictwo, związane z funkcjonowaniem serotoniny w naszym organizmie. Czyli tego neuroprzekaźnika, który jest odpowiedzialny za nasz dobrostan psychiczny - wyjaśnia dr Banaszak. I ostrzega, że w konsekwencji może dojść do bardzo głębokiej depresji czy stanów psychotycznych.

- Z jednej strony cierpimy obecnie na dużo zaburzeń dotyczących nastroju, motywacji. Depresja staje się chorobą cywilizacyjną, a z drugiej - bierzemy substancje, które prowadzą do poważnych zaburzeń układu serotoninowego. Bo błogostan, szczęście i empatia, które odczuwamy po zażyciu MDMA, wynikają z faktu, że nasz organizm zostaje chemicznie zmuszony do wyprodukowania i "wystrzelenia" w krótkim czasie bardzo dużej ilości serotoniny. Zapasy, z których organizm powinien korzystać przez dłuższy czas, zostają wyczerpane w krótkiej chwili. Nawet po jednorazowym użyciu. Mija od 2 do 3 miesięcy, zanim w ogóle nasz układ hormonalny jest w stanie wrócić do normy - tłumaczy.

I dodaje, że w ten sposób "sami odbieramy sobie możliwość naturalnego regulowania swojego samopoczucia". - Więc nie staniemy się uzależnieni w sensie fizycznym, ale pamiętajmy, że w grupie osób, które eksperymentują z substancjami psychodelicznymi, stany psychotyczne zdarzają się bardzo często. A w skrajnych przypadkach może dojść także do rozwinięcia się schizofrenii. Substancje halucynogenne potrafią być bowiem triggerem - czynnikiem spustowym do rozwinięcia się różnych zaburzeń psychicznych - informuje dr Banaszak.

"Mikrodawkowanie to nie ćpanie", czyli narkotyki do śniadania

Dr Banaszak zwraca uwagę na obecną modę na mikrodawkowanie. To nic innego jak regularne, nawet codzienne, przyjmowanie substancji psychoaktywnych, tyle że w małych dawkach. - Nie po to, żeby silnie zmienić świadomość i odciąć się od rzeczywistości, ale aby poprawić swoją wydajność lub uczynić życie przyjemniejszym, a kontakty społeczne bardziej atrakcyjnymi - wyjaśnia dr Banaszak.

Przypomina mi się wówczas, że Paweł przekonywał mnie, że "mikrodawkowanie to nie ćpanie", bo nie ma się haju. Zdaniem rozmówczyni tokfm.pl to iluzja. - Bardzo przestrzegam przed takimi historiami. Pozwalanie sobie na bardzo regularne, nawet najmniejsze dawki, jest niebezpieczne, ponieważ mózg przyzwyczaja się do pewnego rodzaju rytuałów i bez nich nie jesteśmy w stanie już później funkcjonować - mówi.

I podkreśla, że kwintesencją uzależnień nie są ilości przyjmowanych substancji, a regularność i związana z nią rytualizacja oraz oczekiwanie efektu. - Np. potem bez tego MDMA nie potrafimy już podjąć satysfakcjonującego kontaktu intymnego. W życiu robi się coraz nudniej i coraz bardziej bez sensu - podkreśla dr Banaszak. - Taka osoba nie będzie się trząść czy zwijać z bólu przy próbie odstawienia substancji, nie zabierze jej karetka, ale sam choćby fakt, że będzie się czuć depresyjnie bez tego i że nie będzie w stanie normalnie funkcjonować w niektórych sytuacjach społecznych, uważam za niepotrzebne komplikowanie sobie życia. I za ryzyko, które ludzie bardzo bagatelizują - ocenia dr Banaszak.

Jej zdaniem najgorsze jest to, że w dyskusji o psychodelikach doszliśmy do skrajności. - Można albo wskazywać je jako najgorsze zło, albo bezrefleksyjnie uważać, że to wręcz witamina C i "żaden problem, czysta natura, trzymajmy się za ręce, biegnijmy przez łąkę, kochajmy się, a wszyscy, którzy uważają inaczej, to hipokryci". A to jest jednak grzebanie sobie w mózgu, eksperymenty z układem nerwowym, które nigdy nie są całkowicie neutralne - zaznacza.

Kto w Polsce bierze narkotyki? "Wszyscy, wszędzie"

Dr Banaszak wskazuje, że najbardziej popularnym narkotykiem w Polsce jest marihuana (zaraz po alkoholu i nikotynie). Zaraz potem są stymulanty - substancje, które przyspieszają. Nie tylko klasyczna amfetamina czy kokaina, ale również syntetyczne odpowiedniki (dopalacze). Następnie leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe. Za nimi występują opiaty i opioidy. Ale nie pod postacią heroiny, jak to miało miejsce w latach 80' i 90' ubiegłego wieku, tylko leków, takich jak tramadol, oksykodon czy morfina. - I już nie w strzykawce, a w formie np. bardzo niepozornie wyglądających różowych tabletek. To jest niemalże ta sama substancja, ale opakowana w elegancki blister, w ślicznym kartoniku. Uważam, że jest to specjalne działanie marketingowe, żeby ludzie nie łączyli tego z czymś niebezpiecznym - mówi.

Specjalistka terapii uzależnień dodaje, że obecnie nie da się wskazać konkretnych grup, które ćpają. - Narkomania naprawdę się zdemokratyzowała. Już w tej chwili nie ma, że biedni, bogaci, wykształceni, niewykształceni. Zjawisko uzależnień zdarza się w absolutnie wszystkich grupach społecznych - wskazuje.

Choć jak zaznacza, nie każdy jest narażony na tym samym poziomie. - Narkomania lubi skrajności. Uzależnienia kojarzą nam się często z tzw. środowiskami dysfunkcyjnymi, w których mamy biedę, przemoc, alkoholizm. I to prawda, że tam, gdzie jest czegoś za mało, jest np. bardzo niski status ekonomiczny czy społeczny lub niski poziom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, to ryzyko popadania w uzależnienia wzrasta. Ale dokładnie tak samo sprzyja też nadmiar. Nadmiar oczekiwań, presji, ambicji, wymogów oraz lęku z tym związanego. Problem uzależnień pojawił się również w przestrzeniach, które nazywamy dobrymi domami. Co więcej, od dłuższego czasu nie dotyczą wyłącznie młodzieży - mówi dr Banaszak.

W ocenie specjalistki, do rozpowszechnienia narkotyków przyczyniła się także zmiana rodzaju tych substancji. - Kiedyś, gdy brało się heroinę w strzykawkach, która dodatkowo działała w sposób uniemożliwiający funkcjonowanie w podstawowych rolach społecznych, uzależnionego było widać na kilometr: "O, tu mamy tzw. normalne społeczeństwo, a tu narkomana" - mówi i dodaje, że przez lata to się zmieniło. - Można powiedzieć, że biorą wszyscy i wszędzie - zaznacza.

Tym bardziej, że ćpamy nie tylko substancje nielegalne, ale też np. leki. Ale jak podkreśla terapeutka, mitem jest, że osoby o wysokim statusie społecznym się nie uzależniają.

"Uzależnionych lekarzy jest więcej, niż chcielibyśmy przyjąć do wiadomości"

- Do Monaru trafiają też prawnicy czy lekarze. Mało tego, są to grupy zawodowe, w których procent osób uzależnionych jest nawet wyższy niż w populacji ogólnej - mówi. I wyjaśnia, że są to zawody związane z bardzo dużym obciążeniem emocjonalnym, w dodatku nikt ich nie superwizuje, nie mają pomocy psychologicznej. - A z drugiej strony ci ludzie mają zasoby finansowe, wiedzę, znajomości i przede wszystkim dostęp do różnych substancji - mówi.

- Uzależnionych lekarzy jest naprawdę mnóstwo, więcej niż chcielibyśmy przyjąć do wiadomości. Leczyłam np. chirurga uzależnionego od stymulantów, m.in. również od mefedronu. Nie stracił pracy ani pieniędzy, więc wydawało mu się, że wszystko jest w porządku, a leczenie podjął tylko dlatego, że przełożony postawił mu ultimatum, że w innym wypadku nie zostanie dopuszczony do specjalizacji - wspomina dr Banaszak.

Terapeutka uzależnień tłumaczy, że "żeby ktoś się zabrał za zmianę, to musi od nałogu trochę dostać w przysłowiową twarz". - Czyli musi się coś zacząć sypać, musi się zrobić niewygodnie. Tymczasem wysokofunkcjonujący narkomani lub alkoholicy to ludzie, którzy są w stanie - przynajmniej z pozoru - utrzymywać pracę mimo uzależnienia, bo albo np. są tolerowani przez pracodawców, ponieważ trudno znaleźć kogoś na ich miejsce, albo mają wokół siebie całą siatkę pozornego wsparcia - osób współuzależnionych, które nieświadomie podtrzymują ich nałóg, sprzątając za nich ich błędy i niwelując konsekwencje złych wyborów - mówi.

- To są też ludzie, którzy chronią się nawzajem. Lekarze sami sobie robią szybko kroplówki i minidetoksy, żeby się doprowadzić do tzw. stanu używalności. Kobiety nakładają super makijaże. Pan Zdzisiu z symbolicznej ławeczki pod sklepem, jak się napije, to będzie to widać z kilometra, a takie osoby wysokofunkcjonujące, w dużych miastach mają dużo sposobów, żeby to jakoś tuszować, maskować. Więc potrafi to trwać latami, zanim faktycznie zaczynają się decydować na terapię - wskazuje nasza rozmówczyni.

"Narkotyki mają dziś także twarz kobiety, która próbuje ogarnąć mieszkanie"

Terapeutka podkreśla, że coraz częściej na szkolenia dotyczące zapobiegania uzależnieniom zaczynają się zgłaszać nie tylko np. nauczyciele, ale też korporacje. - Bo wiedzą, że też mają problem wśród swoich pracowników. O tym się nie mówi, ale to trochę tajemnica poliszynela. Poza tym nie wiadomo, co z tym robić i jak się zachować w takich sytuacjach - zaznacza dr Banaszak.

Jak dodaje, na presję, a w konsekwencji działania nałogowe bardzo narażone są dziś także kobiety, które próbują odnieść sukces zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. - Starają się być np. jednocześnie matkami dla dwójki dzieci, żonami, kochankami, świetnie pracować, dobrze wyglądać, chodzić trzy razy w tygodniu na jogę, a do tego się rozwijać, robić coś dla siebie, mieć zadbane paznokcie, bywać na spotkaniach kulturalnych i jeszcze 15 innych rzeczy - opisuje.

Z jej doświadczeń wynika, że widać tu dużą różnicę pomiędzy kobietami a mężczyznami. - Faceci ćpają głównie na imprezach, po pracy, a panie bardzo często biorą stymulanty czy piją alkohol właśnie po to, żeby lepiej sprostać swoim obowiązkom, dłużej pracować lub np. szybciej posprzątać mieszkanie - wskazuje. - Mam niestety sporo takich pacjentek. Żeby być w stanie zmieścić w jednej dobie obowiązki zawodowe i zajmowanie się domem i jednocześnie nie tracić przy tym werwy, to najpierw dodają sobie sił i wydajności poprzez używanie jakiś stymulantów, a potem żeby być w stanie zasnąć po takim 16-godzinnym maratonie, sięgają po leki uspokajające i nasenne, takie jak benzodiazepiny - dopowiada dr Banaszak.

I dodaje, że bardzo niepokojący jest również fakt, że wiele pań sięga po narkotyki w celu osiągnięcia lub utrzymania smukłej sylwetki. - To są zwykłe, zadbane i dobrze funkcjonujące kobiety, nie jakieś panie bez dwóch zębów, spod budki z piwem. Więc dzisiejsza narkomania ma też elegancką, kobiecą twarz. To naprawdę są po prostu ludzie wśród nas - mówi ekspertka.

"Będą dalej pracować, modnie się ubierać i udawać, że wszystko jest w porządku"

Terapeutka uzależnień wskazuje też na mocno rozpowszechnioną modę na MDMA, jaka panuje w dużych miastach, w środowiskach identyfikujących się jako inteligenckie. - Wygląda to zazwyczaj tak: Chodzimy na kulturalne imprezy, alternatywne koncerty, czytamy mądre książki, dyskutujemy o ciekawych rzeczach i udajemy, że narkotyki nie są narkotykami, bo tacy jesteśmy oświeceni, taką mamy wielką wiedzę i przeczytaliśmy pół internetu. Znamy różne nazwy neuroprzekaźników i części mózgów, i potrafimy powiedzieć, że "taki impuls z tamtą synapsą" tak działają. Ja nie znam tych wszystkich nazw, które moi pacjenci potrafią wymieniać. Taka wiedza daje poczuje, że wiemy co robimy i jesteśmy dzięki temu, oczywiście tylko pozornie, bezpieczni - mówi dr Banaszak.

Jak dodaje, dotyczy to głównie relatywnie młodych dorosłych, najczęściej w wieku 30-40 lat, czasem młodszych. - Z jednej strony praca, kariera, a z drugiej nie potrafią się zatrzymać, mieć kontaktu ze sobą. Mają coraz większy problem z bliskością, z seksem, z prawdziwą kreatywnością i uważnością, wyluzowaniem, kontaktem z naturą. I tutaj nagle się okazuje, że takie MDMA potrafi zrobić to za nich - relacjonuje.

- Takie osoby nie rzucają się w oczy, oni zresztą raczej nie staną pacjentami Monaru, a klientami jakichś prywatnych terapii. Bo prędzej czy później prawdopodobnie się okaże, że niby wszystko fajnie, ale sensu życia ani satysfakcji nie ma. Będą dalej pracować, modnie się ubierać, ładnie malować i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale zaczną zmagać się z depresją i innymi podobnymi trudnościami. To coś, co wymyka się statystykom - podsumowuje dr Banaszak.

*Imiona bohaterów na ich prośbę zostały zmienione.