Ośmioletni Kamil zmarł w poniedziałek w szpitalu w Katowicach, dokąd 3 kwietnia przewieziono go z Częstochowy. Miał nieleczone rozległe oparzenia i liczne złamania, bo katował go ojczym.Pogrzeb chłopca odbył się w sobotę.

Po śmierci maltretowanego chłopca politycy szybko wywołali temat przywrócenia kary śmierci. "Nie ma słów, które oddadzą ogrom tragedii 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Nie ma też w Polsce adekwatnej kary za tę potworną zbrodnię. Poleciłem zmianę oceny zarzucanego sprawcy czynu, z usiłowania zabójstwa na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Za tak bestialską zbrodnię na bezbronnym dziecku powinna zapaść najsurowsza kara. Niestety, w Polsce mamy tylko dożywocie…" - napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro. Także premier zabrał głos. Morawiecki powiedział, że jest zwolennikiem kary śmierci, choć "została zniesiona w całej Europie".

- To nie jest pierwszy przypadek, kiedy politycy wykorzystują takie sytuacje. To jest cyniczne granie z emocjami społecznymi i wykorzystywanie (śmierci) w celach negatywnego oddziaływania - mówiła w TOK FM była zastępczyni Rzecznika Prawa Obywatelskich dr Hanna Machińska. Zdaniem prawniczki "to jest niezwykle niebezpieczne".

Rozmówczyni Piotra Maślaka przypomniała, że Polska w 2014 roku - podpisując i ratyfikując Europejską Konwencję Praw Człowieka, zobowiązała się do zniesienia kary śmierci. Jak oceniła, zmiana przepisów oznaczałaby, że "zmierzamy szybkim krokiem ku Rosji". Bo to jest jeden z krajów, który ma w prawie karę śmierci (obecnie obowiązuje moratorium na jej wykonywanie), podobnie jak Białoruś.

- Jeśli uważamy, że państwo ma prawo karać najgorszą karą - odbierać życie, to jest to odwet państwa. A my przecież nie tak chcielibyśmy widzieć, nawet za te najgorsze zbrodnie, karanie człowieka - podkreśliła gościni "Pierwszego Śniadania w TOK-u".

"Kara śmierci nie powstrzymuje i nie ogranicza ilości zabójstw"

Dr Machińska przytoczyła tez badania dotyczące skuteczności kary śmierci, z których wynika, że "kara śmierci nie powstrzymuje i nie ogranicza liczby zabójstw, nie zmniejsza przestępczości". - Wszystkie badania na to wskazują. Przywrócenie kary śmierci to jest działanie, które wpisuje się w autorytaryzm państwa. To jest działanie, które mówi: państwo ma prawo odwetu. My musimy, dla tego nawet najgorszego zabójcy, stworzyć szansę resocjalizacyjną. To jest wielka rola kary i systemu penitencjarnego - zaznaczyła była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gościni TOK FM mówiła też o danych, które dokładnie pokazują, że w Polsce systematycznie spada liczba zabójstw, w 2001 roku było 1325 morderstw, a w 2022 roku - 507.

Zdaniem Machińskiej śmierć 8-letniego Kamila jest przez niektórych wykorzystywana do grania na emocjach społecznych. - Oczywiście w świetle tragicznego wydarzenia, społeczeństwo powie: tak, taką osobę trzeba wyeliminować. Przywódcy demokratycznego państwa, politycy nie mają prawa snuć sobie wyobrażeń, że przywrócimy karę śmierci. Nie tędy droga! - oceniła.

Kara śmierci w katolickim kraju?

Ekspertka przypomniała, że wymiar sprawiedliwości potrafi się mylić. Doskonale pokazała to słynna sprawa Tomasza Komendy, który przez 18 lat odsiadywał wyrok 25 lata więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Na przykład w jednym ze stanów USA, w którym wykonuje się kary śmierci - w Illinois, pośmiertnie z zarzutów oczyszczono 13. skazanych.

Prawniczka przypomniała też, że Polska jest krajem katolickim. - Chciałabym się zapytać, jeśli deklarujemy, że jesteśmy takimi wielkimi katolikami, to w jaki sposób podążamy za nauką Kościoła, tylko wybiórczo? - pytała retorycznie rozmówczyni Piotra Maślaka. Według Kościoła katolickiego każde życie jest święte, a to wyklucza m.in. stosowanie kary śmierci. Jak stwierdził papież Franciszek, uciekanie się do kary śmierci jest nieludzkie, bo to "kara sprzeczna z Ewangelią".

W styczniu "Rzeczpospolita" opublikowała sondaż, z którego wynikło, że przeciw karze śmierci "zdecydowanie" opowiada się 37,7 proc. respondentów, a 16,4 proc. - jest "raczej" przeciw.