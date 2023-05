"Trzeba kupić sobie konia, żeby znaleźć rakietę". Czarzasty o nieodpowiedzialności rządzących i nieprzestrzeganiu procedur

Zobacz wideo

W środę biegli z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych potwierdzili, że znaleziony pod Bydgoszczą pocisk manewrujący Ch-55 przyleciał zza naszej wschodniej granicy. Przez niemal sześć miesięcy nikt na temat pocisku nic nie wiedział, a na pewno nic nie mówił.

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że dowiedział się o rakiecie, dopiero gdy informował opinię publiczną, czyli pod koniec kwietnia. Czy zatem Mariusz Błaszczak nie poinformował premiera, a może poinformował Andrzeja Dudę, a może nikogo nie poinformował, a może sam nie wiedział? - zastanawiała się Karolina Lewicka w porannej audycji.

Sytuację dotyczącą rakiety, skomentował w "Poranku Radia TOK FM" - Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Zacząłem się śmiać, choć sprawa nie jest do śmiechu. Jednak odległość od tego, co mówi ten rząd m.in. ustami premiera, do tego, co się dzieje naprawdę, jest tak olbrzymia, że nawet jak się ma słaby wzrok to, to widać - mówił w TOK FM Włodzimierz Czarzasty.

Gość przypomniał, że premier z ministrem Błaszczakiem "ciągle nam mówią, że jesteśmy absolutnie bezpieczni, że mysz się nie prześlizgnie, że systemy, które mamy w tej chwili zamontowane, dają Polsce stuprocentowe bezpieczeństwo". - Po co to mówić? To jest absurd, dlatego, że bez względu na to, jakie będziemy mieli systemy, będą się zdarzały takie wypadki i trzeba mieć w tym wszystkim spokój. Powiedzieć: zdarzyło się, nie odnaleźliśmy tej rakiety, szukamy, jest taka sytuacja - stwierdził gość.

- Można było zaapelować też do ludzi z danego obszaru, prawda? - dopytywała Karolina Lewicka.

- Tak, tylko wtedy cała narracja pt. "jesteśmy absolutnie bezpieczni" legnie w gruzach. I się okaże, że poczucie bezpieczeństwa ma tylko i wyłącznie premier. Jest również aspekt współpracy premiera z ministrem obrony. Ja sobie nie wyobrażam, żeby być ministrem resortu i przemilczeć taką sprawę. (...) To jest po prostu szczyt nieodpowiedzialności - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

- Jak używam słów, że ten rząd jest nieodpowiedzialny, niepoważny, że to wszystko, co mówią, to się prawdy nie trzyma - to wiem, że mówię to, cholera, tysięczny raz i że do nikogo to już nie trafia. Ale proszę państwa, obudźmy się wszyscy po kolei, wleciała rakieta, która doleciała pod Bydgoszcz i nikt jej nie szukał - mówił Czarzasty.

Procedury - słowo klucz

W rozmowie wicemarszałek Sejmu odniósł się do funkcjonujących w Polsce procedur, które jego zdaniem w wielu przypadkach zawodzą. Dotyczy to, jak zaznaczył, nie tylko rakiety, ale też przypadku śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy.

- Procedury po pierwsze są nieprzestrzegane. Po drugie ludzie, którzy powinni ich przestrzegać, podchodzą do nich niepoważnie. Po trzecie, pewnie w wielu miejscach są do natychmiastowej zmiany - wyliczał gość "Poranka Radia TOK FM".

I dodał: - Głupi politycy, bo są i politycy mądrzy, i głupi, jak w każdej grupie zawodowej. Głupi politycy, którzy są populistyczni, w momentach wzmożenia chcą naprawiać świat. Nie da się naprawić świata w przeciągu chwili po znalezieniu tej rakiety. Ale musicie usiąść, po prostu to przeanalizować do diabła, tak samo, jak musicie usiąść i wszystkie procedury przeanalizować w przypadku katowanych dzieci. I nie wstydźcie się tego. Bo to jest po prostu głupie. Jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie mieli następną rakietę i następny przypadek dzieciaka - apelował polityk.

- A może Mariusz Błaszczak poszedł do Kaczyńskiego na Nowogrodzką i tam zdecydowano, żeby może o tej rakiecie nie mówić, bo to będzie szkodziło w sondażach - drążyła temat rakiety dziennikarka TOK FM.

- Mogło tak być, ale jest taki wierszyk: "a on wiedział, nie powiedział"…To jest po prostu głupie, dlatego że takie rzeczy i tak wyjdą. Jeden czy drugi jeździec wcześniej czy później trafi - ta preria nie jest tak duża. Jest absolutny dysonans między miliardami złotych pchanymi w zbrojenia, a z drugiej strony trzeba kupić sobie konia, żeby znaleźć rakietę. Może z tej audycji jest wniosek: Panie ministrze Błaszczak, może po prostu konia niech pan sobie kupi i do roboty będzie pan jeździł konno, to może pan coś więcej znajdzie. Może się pan czegoś więcej dowie na temat bezpieczeństwa naszego kraju, bo jest pan Ministrem Obrony Narodowej - ironizował gość TOK FM.

Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

W rozmowie dziennikarka TOK FM zapytała też o Trybunał Konstytucyjny. Rozmówca Lewickiej zgodził się, że sytuacja w TK jest komedią, dramatem i tragifarsą, a przede wszystkim skrajną nieodpowiedzialnością.

Zwrócił uwagę, że nie zawsze zgadzał się z wyrokami, ale uznawał ważność i powagę Trybunału. - A w tej chwili jest tak, że każda z osób w TK ma na czole napisane nie nazwisko, tylko partię, którą reprezentuje. Jedni są od Ziobry, inni są od Kaczyńskiego w związku z tym bez względu na to, jaka będzie sprawa, znamy wynik głosowania. Zawsze będzie tak samo - wskazał gość TOK FM.

I zaapelował: - Powinniście być niezależnymi sędziami, tworzycie instytucję państwa. Państwo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Psujecie państwo - zaznaczył Czarzasty, wyliczając, że TK w 2015 roku przeprowadził 173 sprawy, a w 2021 tylko 78, z czego aż 60 zostało umorzonych.

- Uważam, że to są ludzie, którzy są bezmózgowi w tym zakresie, że ich mózgi są w centralach partyjnych. To jest niedopuszczalne, żeby TK miał mózgi w centralach partyjnych. Przypominam wszystkim, sędzia jest niezależny i dzięki swojej wiedzy podejmuje decyzje - podkreślił.

List biskupów do polityków

Karolina Lewicka wspomniała też o liście przedwyborczym Rady Episkopatu Polski, w którym biskupi zaapelowali do polityków, aby unikali demagogii, populizmu, powstrzymywali się od instrumentalizowania Kościoła.

- Wiadomo, jak będzie w praktyce. Ja bym rekomendował, aby przedstawiciel kleru, każdy proboszcz niech to przeczyta. Dlatego, że ten list proszę panów biskupów, powinniście skierować do swojego aparatu, bo łamiecie te wszystkie zasady, które opisujecie. Dobrze, że wiecie, co łamiecie - podsumował gość TOK FM.