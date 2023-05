"Poszukiwanie bata, którym trzeba uderzyć redakcję niezależnego radia". Prof. Wyrzykowski o karze dla TOK FM

Zobacz wideo

Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szuka pretekstu do nieodnowienia koncesji Radia TOK FM? - zastanawia się w swoim oświadczeniu redaktor naczelna stacji Kamila Ceran. Oświadczenie jest reakcją na treść uzasadnienia kary nałożonej przez Macieja Świrskiego - przewodniczącego KRRiT - na TOK FM za krytykę zawartości podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość. Decyzję o ukaraniu radia jednoosobowo podjął przewodniczący rady Maciej Świrski. Wniosek o przedłużenie koncesji stacja złożyła ponad pół roku temu. Aktualne zezwolenie na nadawanie wygasa 3 listopada.

Jak przypomniała Karolina Lewicka, prezes Agory Bartosz Hojka pytany przez dwumiesięcznik "Press" o to, czy koncesja dla radia TOK FM może nie zostać przedłużona, mówił, że "ani sytuacja właścicielska nie stwarza do tego pretekstu, ani też dotychczasowa sytuacja i działalność nadawcy, przez ostatnie lata TOK FM otrzymało żadnej kary. Wydaje mi się, że nie ma powodu, by spodziewać się decyzji innej niż pozytywna". - Ale teraz jest kara. Może to pretekst, żeby mieć się czego uchwycić w razie nieprzyznania koncesji- wskazała.

- Jest to wyłącznie pretekst do tego, żeby mieć jakikolwiek punkt zaczepienia, jakikolwiek hak na TOK FM. Co więcej, mamy do czynienia z sytuacją, w której przecież postępowanie w sprawie, dotyczącej podręcznika HiT zostało w jakimś stopniu zakończone stanowiskiem poprzedniego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który wezwał do tego, żeby unikać niestosownych sformułowań - przypomniał gość TOK FM profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Karolina Lewicka zwróciła uwagę, że powtórzył to również, obecny przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, w liście z 12 stycznia br. "Tym samym uznaliśmy, że ta sprawa jest zakończona. Po czym 2 lutego Świrski wszczyna postępowanie z urzędu" - dodała dziennikarka TOK FM.

- To jeszcze bardziej daje podstawy czy przesłanki do oceny, że mamy do czynienia z poszukiwaniem bata, którym trzeba uderzyć redakcję niezależnego radia - stwierdził gość "Poranka Radia TOK FM".

I dodał, że to jest proces, który zaczął się już w 2016 roku od ataku na ograniczenie trzeciej władzy, czyli wymiaru sprawiedliwości.

- W tej chwili mamy atak na czwartą władzę - powiedział i przypomniał sytuację z koncesją dla TVN-u przedłużoną dopiero po interwencji amerykańskiej.

- Dzisiaj mamy TOK FM. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w ustawie co najmniej 12 miesięcy, gdy trzeba złożyć wniosek o przedłużenie koncesji. TOK złożył wniosek w okresie dłuższym niż 12 miesięcy- podkreślił sędzia.

I zaznaczył, że ten okres jest po to, żeby w ciągu najdalej dwóch miesięcy od złożenia wniosku, otrzymać koncesję. - Tu obowiązuje Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach wymagających wyjaśnienia - do miesiąca, a w sprawach szczególnie zawiłych, organ administracji państwowej może deliberować najwyżej do dwóch miesięcy i w tym czasie musi dać decyzję - tłumaczył prawnik.

- To są terminy z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli mamy sytuację, w której po to są tak określone terminy, że gdyby jakakolwiek stacja radiowa czy telewizyjna otrzymała negatywną decyzję, żeby się mogła odwołać, żeby przygotować cały mechanizm funkcjonowania takiej instytucje jak radio, czy telewizja. To znaczy, pracownicy muszą mieć pewność, że radio działa, ci, którzy są związani biznesowo, czyli też reklamodawcy muszą wiedzieć, jaka jest sytuacja - wyjaśnił prof. Wyrzykowski.

Oznacza to, że "jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Krajowa Rada nie wydała decyzji o przedłużeniu koncesji, to już naruszyła prawo. Już naruszyła Kodeks postępowania administracyjnego". - Będę powtarzał, bo ciągle ta sytuacja ma miejsce: "ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni" - podkreślił rozmówca.

- Zarzucanie TOK FM naruszenia dobrych obyczajów, czy moralności, jak to jest w tym stanowisku przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest odwracanie kota ogonem - mówił ekspert.

Gość przypomniał, że "przekonania moralne piastunów władzy publicznej, nie są moralnością publiczną w rozumieniu artykuł 31 Konstytucji". - Innymi słowy, mamy do czynienia z różnego rodzaju manipulacjami słownymi tylko po to, żeby złapać redakcję, na pozorze łamania prawa - zaznaczył.

"Permanentny trwały proces niszczenia państwa polskiego"

Gość odniósł się też do nieobiektywizmu przewodniczącego Świrskiego, który skargi np. na TVP - odrzuca.

- Został stworzony mechanizm, w którym prawo nie jest stosowane w sposób właściwy, czyli neutralny. Tylko jest instrumentem pewnej koncepcji politycznej, która ma być realizowana przy pomocy instytucji publicznych, instytucji państwowych. Mamy do czynienia cały czas i to przykład jest z sytuacji, o której mówił Timothy Snyder "W 20 lekcjach na XX wiek" - niszczenie instytucji. Jeżeli mamy zniszczoną instytucję, instytucję, nie tylko jako organ, miejsce, ale jako procedury, jako sposób działania, to mamy do czynienia zniszczeniem państwa. I wszelkie działania tego rodzaju powinny być klasyfikowane jako permanentny trwały proces niszczenia państwa polskiego - podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że nie chodzi o 80 000 zł kary dla TOK FM, ani "o taką czy inną wypowiedź w radio". - Chodzi o to, że mamy do czynienia z pretekstem do atakowania instytucji, które stoją na straży wolności człowieka, wolności wypowiedzi - zaznaczył.

I dodał, że "wolność jest zasadą, a ograniczenie jest wyjątkiem". - I wszystkie ograniczenia, wszystkie wyjątki muszą być interpretowane ścieśniająco, a nie rozszerzająco tak jakby chciał pan Świrski - dodał specjalista.

Dziennikarka TOK FM zwróciła też uwagę, że działanie KRRiT spełnia kryteria tak zwanych slapów, czyli narzędzi mających zniechęcać do aktywności publicznej, mający powodować efekt mrożący.

- Chodzi o efekty mrożące, żeby stworzyć wrażenie, że to już nie jest pogrożenie palcem, to już jest zapowiedź, że będą dalsze kroki - powiedział gość TOK FM.

Zaznaczył też, że aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, "w której wykorzystuje się i nadużywa instrumenty, które mają służyć porządkowi publicznemu i relacjom między ludźmi i podmiotami, w celu realizacji interesu partykularnego, jednostkowego partyjnego". - To jest sytuacja, która dotyczy radia, ale dotyczy też dziennikarzy. (...). To jest nadużycie prawa, które stało się elementem składowym państwa niekonstytucyjnego - podsumował prof. Wyrzykowski.