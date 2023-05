MON: Obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Wleciał z kierunku Białorusi

Zobacz wideo

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o tym w sobotę na Twitterze. "Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina" - podał resort.

REKLAMA

Jak przekazało ministerstwo, "Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu".

WOT: Uruchomiliśmy zespół poszukiwawczo-ratowniczy

Rzecznik prasowy WOT mjr Witold Sura powiedział PAP, że uruchomiony został zespół poszukiwawczo-ratowniczy WOT. Został on skierowany w okolice Rypina (Kujawsko-pomorskie), gdzie utracono kontakt radarowy z obiektem lecącym z kierunku Białorusi.

- Został uruchomiony naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Został skierowany w rejon. Wszedł w podporządkowane Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. (...) Dalsze pytania należy kierować właśnie tam, bo to Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych kieruje już działaniami tego zespołu - powiedział PAP rzecznik prasowy WOT mjr Witold Sura.

Potwierdził, że jest to zespół z woj. kujawsko-pomorskiego. - Sam zespół to mała grupa, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną uruchomione większe siły. (...) Nasz zespół działa już w tej sprawie w okolicach Rypina - wskazał mjr Sura.

Zespół działa od wczesnych godziny porannych w sobotę.

Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu powiedział PAP, że strażacy wiedzą o tym incydencie. - Potwierdzam, że mamy informacje o takim balonie w przestrzeni powietrznej, który został utracony z radarów w okolicach Rypina. Wszystko działo się w nocy. Na ten moment Straż Pożarna nie została włączona do działań w terenie - dodał.