Wypadek na DK74. Nie żyje przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Wiceprezydent miasta ranny

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 7 na 46. kilometrze drogi krajowej nr 74 w miejscowości Wincentów. - W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym zginęła 63-letnia kobieta, druga osoba została ranna. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR, w akcji ratunkowej brały też udział dwa zespoły ratownictwa medycznego i sześć zastępów straży pożarnej - poinformował rzecznik KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

REKLAMA

Droga nr 74 jest obecnie całkowicie zablokowana - na miejscu wciąż trwają działania służb. Utrudnienia w ruchu występują na odcinku między Wieluniem i Bełchatowem i mogą potrwać kilka godzin.

Wypadek w Wincentowie. Nie żyje lokalna polityczka

Radio Łódź podało, że w wypadku w Wincentowie zginęła przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu Urszula Rozmarynowska, ranny został wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak.

Te informacje potwierdzono na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. - Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Miasta Sieradza. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pani Przewodniczącej i łączymy się z bliskimi Pana Wiceprezydenta w modlitwie i o jego zdrowie - napisano.