Wyniki Lotto 14.05.2023, niedziela [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Ekstra Premia]

Zobacz wideo

Sprawdź najnowsze wyniki Lotto z niedzieli 14.05.2023 roku.

REKLAMA

Wyniki Lotto – Kaskada 14.05

Godzina 14:00: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 24

3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 24 Godzina 22:00: 1, 4, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24

Wyniki Lotto – Ekstra Pensja 14.05

6, 14, 19, 29, 32, 3.

Wyniki Lotto – Ekstra Premia 14.05

9, 11, 20, 23, 31, 4.

Wyniki Lotto – Mini Lotto 14.05

11, 22, 25, 35, 36

Wyniki Lotto – Multi Multi 14.05

Godzina 14:00: 7, 15, 18, 19, 20, 24, 41, 42, 46, 52 , 53, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 76, 78, Plus 52

7, 15, 18, 19, 20, 24, 41, 42, 46, , 53, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 76, 78, Godzina 22:00: 1, 8, 10, 22, 24, 27, 30, 35, 36, 39, 44, 47, 48, 57, 60, 61, 71, 73, 74, 77, Plus 57







Kolejne losowania i wyniki Lotto już w poniedziałek 15.05.2023 r.

Wyniki Lotto — wybrane gry

LOTTO to najstarsza i najpopularniejsza w Polsce gra liczbowa. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku. Aby zagrać, należy wytypować 6 liczb z zakresu od 1 do 49. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00.

Multi Multi to gra, w której trzeba wytypować od 1 do 10 liczb z możliwych 80. Losowania odbywają się codziennie o 14:00 i 22:00.

Ekstra Pensja. W tej grze gracze wybierają 5 z 35 liczb oraz 1 z 4 liczb. A losowania odbywają się codziennie o godz. 22:00.

Mini Lotto to Lotto w wersji light z wygraną w wysokości nawet do 400 000 zł. Aby zagrać, trzeba wytypować 5 z 42 liczb. Losowania są codziennie o godz. 22.00.

Kaskada. Tu nie musisz nic typować. Kupujesz los, a na nim znajdują się liczby od 1 do 24 podzielone na dwa zestawy po 12 liczb w każdym. Zestawy liczb wybierane są losowo, a losowania odbywają się codziennie o 14:00 i 22:00.

Źródło: Lotto.pl