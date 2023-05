Tusk podbija stawkę. Waloryzacja 500+ przed wyborami, na Dzień Dziecka. "To moje sprawdzam"

Podczas spotkania w Krakowie - w którym lider PO wziął udział wraz z wiceszefem Platformy, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim - Tusk odniósł się do ogłoszonych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedzi, m.in., by od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" było podniesione do 800 zł.

- Chcę bardzo głośno i wyraźnie zwrócić się do prezesa PiS: Jarosławie, sprawdzam cię dzisiaj z obietnic, zobowiązań i haseł, jakie przedstawiłeś Polkom i Polakom kilkadziesiąt godzin temu - powiedział. Zaznaczył, że najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź prezesa PiS, dotycząca zwiększenia świadczenia 500 plus do 800 plus.

Tusk powiedział, że nie trzeba być geniuszem matematycznym, by stwierdzić, że inflacja - od czasu, gdy 500 plus stało się częścią życia polskich rodzin z dziećmi - wzrosła tak, że należałoby zrewaloryzować to świadczenie tak, by odpowiadało swoje wartości z czasu, gdy zostało wprowadzone. Podkreślał, że podwyższenie tego świadczenia to "nie podarek ze strony władzy", bo składają się na nie wszyscy Polacy w ramach podatków.

Zaznaczył, że PO spodziewała się, że "Kaczyński i PiS zaczną licytację o to, jak dużo dadzą". Mówił, że PiS powinno oddać to, co Polacy stracili wskutek inflacji i to nie tylko beneficjentom programu 500 plus.

- Ja nie pozwolę, aby KO uczestniczyła w takiej niezrozumiałej, nieodpowiedzialnej i ryzykownej z punktu widzenia Polski licytacji. Woleliśmy poczekać na propozycję, bo wiedzieliśmy że ona padnie - stwierdził Tusk.

- Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł, ona właściwie licząc przyszły rok odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. I żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - raz: żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+, dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami - oświadczył.

- Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie zrobić w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024" - zaznaczył lider PO, zwracając się do szefa PiS.