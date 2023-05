Zobacz wideo

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział m.in., że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus będzie podniesione do 800 zł. Natomiast w poniedziałek po południu przewodniczący PO Donald Tusk zaproponował, aby przyjąć decyzję o waloryzacji 500 plus przed wyborami - tak, żeby "stała się ona faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024". Rząd do pomysłu Tuska jednak przychylić się nie chce. - Mamy w planie budżetowym, że będzie to od 1 stycznia. Nasza polityka jest przemyślana, konsekwentna i ten plan jest najbardziej optymalny - powiedziała we wtorek w RMF FM Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Ekonomiści są zgodni, że budżet państwa może nie udźwignąć kolejnych propozycji socjalnych PiS, a takie rozdawnictwo i populizm - jak stwierdził w TOK FM prof. Bogusław Grabowski - skończy się kryzysem. Podobnego zdania jest doktor Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych oraz mentorka start up'ów. - Nie podzielam optymizmu i przekonania (polityków PiS-red.), że skutki makroekonomiczne 800 plus będą znikome, że poradzimy sobie i nie wpłynie to na inflację - wskazała Adamska.

Tym bardziej, że stoją za tym względy głównie okołowyborcze. - Każda decyzja, związana z zasileniem rynku w dodatkowy strumień pieniędzy, wywołuje reakcję łańcuchową. Budżet i to, czym dysponuje państwo, to nie jest worek z gumy, który można rozciągać w dowolny sposób - podkreśliła rozmówczyni Tomasza Setty w magazynie "EKG".

Ekspertka dodała, że jako konsekwencję takich wydatków okołowyborczych, "widzi duże ryzyko tzw. drugiej fali prywatyzacji w Polsce". - To przewidywanie, że sfera usług społecznych (ochrona zdrowia czy edukacja) po raz kolejny straci na decyzji politycznej, która polega na daniu w celach politycznyc pieniędzy ludziom do rąk prywatnych. A przy okazji znów zaniedbuje się te działania instytucjonalne, o których mówiłam wcześniej. Spotkałam się z takimi opiniami i sama widzę to ryzyko - podsumowała gościni TOK FM.