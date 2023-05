Zobacz wideo

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, w regionie już kolejną dobę jest deszczowo. Ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów, a w konsekwencji wezbrania rzek obowiązują do czwartku.

Według informacji służb kryzysowych wojewody, w środę rano odnotowano dwa miejsca w województwie śląskim, w których rzeki przekraczały stany ostrzegawcze: Brynica w Brynicy oraz Przemsza na wodowskazie Piwoń.

Jak podało w środę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), Komenda Wojewódzka PSP odnotowała 16 interwencji związanych z wydanymi ostrzeżeniami, najwięcej w Zabrzu – 5 i w Bytomiu – 4.

Samorząd Bytomia poinformował, że na skutek opadów nieprzejezdny w obu kierunkach był fragment drogi krajowej nr 94 (na wysokości ul. Frenzla 25). Wyznaczono objazdy. Utrudnienia trwały do godz. 3. Nieprzejezdna była też ul. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich oraz tunele na ul. Kilińskiego i Srokowieckiej w tym mieście. Utrudnienia w ruchu trwały do godz. 7.15 – poinformowało WCZK.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Intensywne opady deszczu

W środę padać będzie na terenie prawie całej Polsce. Jak poinformowała PAP dyżurna synoptyk Małgorzata Tomczuk, na południowym wschodzie kraju wystąpią burze.

W środę na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie małe i tam bez opadów, z przebłyskami słońca. Na pozostałym obszarze pochmurno i opady deszczu. Lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Na południowym wschodzie burze.

Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku. Na zachodzie od 13 do 16 stopni, a najcieplej będzie na Podkarpaciu 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w czasie burz porywisty do 65 km/h. W nocy pogodnie na zachodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. Największe opady na wschodzie kraju, ale będą one powoli słabnąć. Temperatura minimalna od 2 stopnia Celsjusza na zachodzie, 5 stopni w centrum, do 10 na Podkarpaciu.