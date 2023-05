Czarnek uciął im dotację, a to nie musi być koniec. "Jeszcze może nas dziabnąć"

Filozofowie i socjolodzy z Polskiej Akademii Nauk muszą szukać prywatnej pomocy finansowej. Darowizny mają pozwolić im prowadzić dalsze badania. Instytutowi brakuje środków. Resort Przemysława Czarnka nie przyznał pieniędzy na pokrycie wymaganych prawem podwyżek płac minimalnych - informowaliśmy w środę. - Czyli co, chcą was wziąć głodem? - takie pytanie Jakub Janiszewski, prowadzący "Połączenie", zadał profesorowi Andrzejowi Rychardowi, szefowi Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Gość odparł, że resort nie chce "dać im tego, co daje innym". Chodzi o dodatkową subwencję na pokrycie kosztów wymaganego prawem zwiększenia minimalnej płacy w nauce. Dokładnie o 813 tys. zł. - To jest prawne kuriozum, ponieważ państwo nakazuje dać podwyżki, a jednocześnie to, czy będą środki na te podwyżki, uzależnia od władzy wysokiego urzędnika, któremu nie podobają się wyniki badań osiągane przez jeden z zespołów w naszym instytucie – tłumaczył prof. Rychard.

Spór prawny trwa

Instytut Socjologii w ostatniej ewaluacji otrzymał ocenę B, a filozofii B+. - To nie jest dobra ocena, tym bardziej że wcześniej otrzymywaliśmy A+. Powtarzamy, że to wynik błędu w systemie oceny – tłumaczył gość Jakuba Janiszewskiego i dodawał, że instytut jest w tej chwili w sporze prawnym z ministerstwem i złożył skargę na te oceny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Przy niezależności sądów uważamy, że ta decyzja powinna zostać zakwestionowana. Ideowe nielubienie wyników jednego z zespołów naszego instytutu stało u podstaw tej decyzji – przekonywał gość TOK FM.

Potrzebne dodatkowe wsparcie

Trudna sytuacja finansowa instytutu sprawiła, że naukowcy zaczęli szukać prywatnej pomocy finansowej. – Instytuty naukowe mogą otrzymywać fundusze także z darowizn. Tak było zawsze. Na początku – mówiąc kolokwialnie – miałem wątpliwości, czy to wypada, żeby duża instytucja chodziła po prośbie. (…) Po rozmowie z wieloma osobami zmieniłem zdanie – zauważył prof. Rychard i wskazał, że taka decyzja niesie za sobą ważny komunikat. - Kiedyś przeprowadzałem badania na temat strajku w Warszawie w PRL i odkryliśmy, że strajk motorniczych tramwajów i kierowców autobusów pełnił rolę komunikacyjną. Nie jeździ, czyli coś się dzieje. I tutaj też. Jeżeli mówią, że oczekują darowizn, to znaczy, że jest sprawa. I to jest element komunikacyjno-przypominający i mobilizujący być może do innych rodzajów działań – wyjaśnił naukowiec, podkreślając, że "w żadnym przypadku pieniądze pozyskiwane z darowizn nie powinny być głównym czy ważniejszym sposobem finansowania działalności publicznej instytucji".

- Państwo ma tę odpowiedzialność i nikt tej odpowiedzialności z państwa nie zdejmie, dlatego wchodzimy na drogę prawną – mówił prof. Rychard.

To jeszcze nie koniec

Rozmówca Jakuba Janiszewskiego ocenił, że to nie koniec szykan urzędującego ministra edukacji. Instytut wciąż nie zna wysokości subwencji przyznawanej na działalność instytucji badawczej, ponieważ tego typu decyzje ogłaszane są w czerwcu. - Tu minister też może nas dziabnąć. Aczkolwiek wysokość subwencji jest określona w ustawie. Może być 10 procent niższa, niż na rok poprzedni, ale nie może być też o 5 proc. niższa, niż w tamtym okresie. Ale jest takie powiedzenie Zbyszka Cybulskiego: Nie takie rzeczy załatwialiśmy ze szwagrem w kieleckim – ironizował szef Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Budżet instytucji, którą kieruje prof. Rychard, wynosi 12-13 mln rocznie. Jednostka pozyskuje także granty na projekty badawcze z różnych źródeł. Kwota, której już naukowcy nie dostali, a którą zaskarżyli do sądu (na pokrycie podwyżek płac minimalnych) to 813 tys. zł.

"Ratowano mniej Żydów, niż myślimy, a wydawano więcej, niż sądzimy". Prof. Rychard odpowiada na groźby Czarnka

– Na poziomie państwa to komiczne (…), no bo skąd się wzięło to lubienie czy nielubienie i brak decyzji o zwiększeniu subwencji? Że ministrowi nie spodobało się to, co powiedziała prof. Engelking? - denerwował się gość Janiszewskiego, zauważając, że działalność Przemysława Czarnka dewastuje próbę wizerunku państwa, które próbuje się zmierzyć z trudną historią.

Na koniec rozmowy gość TOK FM zauważył, że Czarnek i jego obóz polityczny będą wykorzystywać atmosferę wokół prof. Engelking. - To można monetyzować przedwyborczo, bo walka toczy się nieomal o każdy głos. Można więc grać na niechęci do obcych, do Żydów i antysemickości - podkreślił prof. Rychard.

Przypomnijmy, Kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN powiedziała w TVN24 m.in., że "Żydzi wiedzieli, czego się od Niemców spodziewać. Niemiec był wrogiem i ta relacja była bardzo klarowna, czarno-biała, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona", a także "Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa".

