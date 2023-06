"5 tys. złotych wystarczy? A może to zbyt mała kwota?". Ile pieniędzy dają goście weselni?

Zobacz wideo

Czasy, kiedy młodej parze z okazji wstąpienia w związek małżeński dawało się: zestaw garnków, talerzy, sztućcy czy piękną pościel, dawno minęły.

Obecnie większość par młodych informuje swoich gości o preferowaniu prezentów pieniężnych zamiast tradycyjnych upominków. Jest to często podyktowane wydatkami np. związanymi z przeprowadzką lub spłatą kredytów. Inną opcją jest tworzenie list życzeń, zawierających konkretnie marzenia młodych, które zaproszeni goście mogą pomóc im spełnić.

To, co ostatecznie nowożeńcy dostają w ramach prezentów, jest w dużej mierze uzależnione od stopnia bliskości i relacji z gośćmi, a także od ich możliwości finansowych.

Zgodnie z trendami, wielu gości decyduje się wręczać pieniądze. Wybór koperty z pieniędzmi jako prezentu weselnego jest mile widziany przez młodych. Jest to również wygodniejsze rozwiązanie dla gości, gdyż nie ma wówczas ryzyka nietrafienia w gust nowożeńców lub zdublowania prezentów.

- Koperty są uznanym prezentem i wybranie tej opcji nie jest faux-pas. Chyba że para młoda woli konkretne prezenty od pieniędzy i zaznaczyła to wcześniej – powiedziała w rozmowie z tokfm.pl dr Irena Kamińska-Radomska, specjalistka od savoir-vivre’u.

"Ślub, wesele to coś więcej niż urodziny"

Otwartą kwestią jednak pozostaje to, ile należy włożyć do weselnej koperty, aby dobrze wypaść w oczach nowożeńców i aby nikogo nie urazić?

"Daję 500 złotych. Idę na wesele kuzynki sama. W Poznaniu" - napisała mi w odpowiedzi na pytanie Marlena, jedna z dziewczyn na forum, dotyczącym organizacji ślubów w 2023 roku. Inna użytkowniczka zaznaczyła, że wybiera się z mężem na wesele jego przyjaciela pod Gdańskiem i włożą do koperty 800 zł.

- Standardowo mówi się o tym, żeby prezent nie był tańszy niż koszt talerzyka, ale tu trzeba uznać, że to jest absolutne minimum. Ślub, wesele to coś więcej niż urodziny, które są co roku. Poza tym przyjęcie weselne jest zazwyczaj bardziej wystawne, dłuższe, bardziej kosztowne. W związku z tym goście też powinni się postarać, żeby dać prezent taki, aby sprawił przyjemność – powiedziała nam ekspertka.

I dodała, że zaproszonym gościom radziłaby zawsze, jako główny cel postawić to, aby prezent sprawiał przyjemność. - Jeśli chodzi o zawartość koperty, to zazwyczaj wiadomo dużo wcześniej, że ktoś znajomy wybiera się za mąż czy się żeni. W związku z tym można przez jakiś czas poodkładać trochę pieniędzy na prezent albo żeby je włożyć do koperty – zaznaczyła dr Kamińska-Radomska.

Ekspertka podkreśliła, że jeżeli chodzi o wesela to podarowanie prezentu czy koperty nie powinno odbywać się na zasadzie: "nie stać mnie, to dam tylko tyle ile mogę, a że głupio mi, że daję mało, to ewentualnie się nie podpiszę i nie będzie wiadomo od kogo tak nędznie". - To jest nieładne i wręcz niegrzeczne. A jak nowożeńcy otworzą kopertę i zobaczą np. 50 czy 100 zł – mogą się rozczarować. Będzie im po prostu przykro, że ktoś ich tak potraktował – tłumaczyła Radomska-Kamińska.

Zawartość weselnej koperty a tzw. talerzyk

Ile zatem należy włożyć do weselnej koperty w 2023 roku, aby nie popełnić faux-pas? Wszystko zależy od kilku czynników, takich jak m.in.: zamożność obdarowujących, stopień pokrewieństwa z młodą parą oraz wystawność wesela.

Biorąc pod uwagę wystawność wesela, warto wiedzieć, że w 2023 roku inflacyjny talerzyk weselny to w największych miastach w Polsce koszt rzędu 300-500 złotych za osobę. W mniejszych miejscowościach jest nieznacznie taniej i zamyka się często w kwocie 200-350 zł.

Zatem biorąc pod uwagę zasadę, że koperta powinna zawierać co najmniej koszt tzw. talerzyka, zawartość koperty od osoby powinna odpowiadać kwocie pomiędzy 300-500 zł. Jeśli na wesele idzie para, wypada zawartość koperty podwoić, czyli włożyć, w zależności od miejsca imprezy, od 600 do 1000 złotych. Warto jednak pamiętać, że tzw.talerzyk to minimum, a im bardziej wystawna uroczystość i przyjęcie, tym zawartość koperty powinna być obfitsza.

Im bliższa relacja z "młodymi", tym więcej powinno znaleźć się w kopercie

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, zastanawiając się co i za ile ofiarować w prezencie ślubnym, to pokrewieństwo i bliskość relacji z "młodymi". Nie od dziś wiadomo, że im bliższa relacja, tym więcej powinno znaleźć się w kopercie.

Rodzice, chrzestni, świadkowie i dziadkowie są "zobligowani" do najwartościowszych prezentów. Dlatego często osoby z tej grupy wkładają do koperty od 1 tys. złotych - wzwyż. W zależności, ile kto może. Zdarzają się nawet niespodzianki o wartości kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Od rodziców dostaliśmy pieniądze na wymarzone auto, warte ponad 100 tys. złotych. A teściowie podarowali nam działkę na Mazurach - zdradziła w rozmowie z tokfm.pl Magdalena Karpińska, która wesele organizowała jesienią ubiegłego roku. Kobieta przyznała, że sporo jej gości podarowało koperty, z których łącznie - nie wliczając pieniędzy od rodziców - uzbierało się ponad 80 tys. złotych.

Tu warto jednak zaznaczyć, że często rodzice są organizatorami wesela i pokrywają wszystkie koszty uroczystości. Wtedy oczywiście, nie muszą wręczać swoim dzieciom koperty z pieniędzmi ani innych dodatkowych prezentów.

Tuż za rodzicami są rodzice chrzestni. Wielu ofiarowuje Młodej Parze sumy powyżej 1500 zł. Są jednak i tacy, którzy gdy tylko dostają zaproszenie myślą, skąd wziąć pieniądze, żeby włożyć w kopertę jak najwięcej.

Pani Beata z Piotrkowa, z którą rozmawiałam, wybiera się w czerwcu na ślub chrześnicy. - Zastanawiam się, czy 5 tys. złotych wystarczy, czy nie zostanie odebrane źle, jako zbyt mała kwota od chrzestnej? - pytała, nie ukrywając, że mimo iż spodziewała się, że kiedyś taka uroczystość się wydarzy, nie jest na nią, zwłaszcza w tym inflacyjnym roku, finansowo gotowa.

Jeśli chodzi o dalszą rodzinę, czyli dziadków i rodzeństwo "młodych", również oni ponoszą spory koszt. Zgodnie z trendami powinni umieścić w kopercie weselnej przynajmniej 700-800 zł. Wszystko zależy od tego, czy wybierają się na wesele sami, z partnerem czy całą rodziną.

Natomiast ciocie, wujkowie, kuzyni oraz przyjaciele pary młodej, w tym roku powinni włożyć do koperty ok. 600 – 700 zł. To kwota, która nie będzie nietaktem, powodem do wstydu, ani tym bardziej nie urazi młodych.

- Ja daję 1 tys. I mam nadzieję, że młodzi będą usatysfakcjonowani - powiedziała tokfm.pl Anka, koleżanka panny młodej, która na wesele wybiera się na początku lipca. - Odkąd zostałam poinformowana o terminie, odkładałam po 100 złotych miesięcznie, dzięki temu teraz już nie muszę się martwić, skąd wziąć - przyznała.

"Być, cieszyć się, wspólnie spędzić ten piękny czas, ale jednak są jakieś zasady"

Innym obowiązującym w ostatnich latach w wielu kręgach trendem jest adnotacja już na zaproszeniu, że "młodym" zależy na spotkaniu i zabawie z bliskimi, a nie na prezentach. Czy to zatem zwalnia gości z podarunków?

- Dużo się mówi, że najważniejsze jest być, cieszyć się, wspólnie spędzić ten piękny czas, ale jednak są jakieś zasady. Szczególnie w Polsce, gdzie przyjęło się, że prezent na wesele powinien być odpowiedni. Gdy jesteśmy zaproszeni na wesele, nie wypada dać jakichś umownych groszy - zaznaczyła w rozmowie z nami ekspertka od savoir-vivre’u.

I jednocześnie dr Kamińska Radomska przypomniała, że prezenty obowiązują tylko w przypadku zaproszenia na wesele. - W przypadku zaproszenia tylko na ślub – zgodnie z zasadami prezenty nie obowiązują i nie dotyczą tych gości – podkreśliła.

Dodała też, że jeżeli jednak zamiast pieniędzy, decydujemy się dać konkretny prezent, to lepiej z nim nie przyjeżdżać na uroczystość, tylko wysłać wcześniej przed ślubem. Jeżeli jest się gościem bardziej panny młodej, to wysłać do niej, jeżeli pana młodego – to do niego.

- Warto też pamiętać, że w przypadku zerwania zaręczyn, kiedy nie dochodzi do ślubu, prezenty, które młodzi dostali wcześniej, powinni zwrócić - podsumowała ekspertka.

