Matka poniżała, biła, ograniczała jedzenie dzieciom. 34-latka już raz była karana za podobne czyny

Jak ustalili policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w trakcie prowadzonego postępowania, 34-latka od dłuższego czasu znęcała się nad czwórką swoich dzieci w wieku od miesiąca do 9. lat.

- Kobieta między innymi izolowała je, zakazując im kontaktu z rówieśnikami. Dodatkowo zmuszała je do wyręczania ją z obowiązków domowych. Podejrzana zmuszała również dzieci do opieki nad noworodkiem, a w szczególności karmienia go w nocy, kiedy sama chciała spać. Dzieci dawały pokarm małemu braciszkowi, przewijały go oraz uspakajały, kiedy płakał. Gdy nie chciały wykonywać poleceń matki, kobieta wyzywała je, poniżała, szarpała, biła pięściami po głowie i całym ciele - tłumaczyła kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy.

Ponadto kobieta nie przyrządzała swoim dzieciom posiłków, ograniczała jedzenie, a także nie dbała o ich higienę.

Kilka dni temu 34-latka została zatrzymana i umieszczona w policyjnym areszcie, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Okazało się, że legniczanka w 2021 roku była już karana za podobne przestępstwo.

Kobieta usłyszała zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoimi małoletnimi dziećmi. - Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Legnicy wystąpił do sądu o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu. Sąd nie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 34-latki dozór policji - przekazała Ekiert.

Teraz podejrzana będzie oczekiwała na decyzje sądu w swojej sprawie, a grozić jej może kara do pięciu lat więzienia.