Tusk zapowiada walkę z "bumelanctwem" parlamentarzystów. "Kto nie głosuje - nie kandyduje"

Donald Tusk kontynuuje spotkania z wyborcami. W piątek w Kartuzach (woj. pomorskie) przewodniczący PO został zapytany m.in. o to, czy po ewentualnym zwycięstwie będzie w stanie zmienić porządki w Sejmie, w kontekście pustej sali obrad widocznej podczas wielu debat sejmowych.

REKLAMA

- Tuż po powrocie do polskiej polityki miałem spotkanie z naszymi posłankami i posłami i zorientowałem się, że lista tych, którzy czasami nie głosują jest niepokojąco duża - odpowiedział Tusk.

Jak ocenił, "akurat w Koalicji Obywatelskiej i tak jest nieźle z tą dyscypliną, akurat w Koalicji Obywatelskiej, ale nie aż tak dobrze, żebym uznawał, że wszyscy poważnie traktują swoje obowiązki". - Poeta ze mnie marny, ale ułożyłem dwuwiersz na okazję tego spotkania i powtarzam ten dwuwiersz posłankom i posłom na każdym niemalże spotkaniu klubowym: kto nie głosuje - nie kandyduje - podkreślił Tusk.

Jak przypomniał, "głosowanie jest absolutnie podstawowym obowiązkiem posła". - Czytam często o tych przypadkach, że tworzy się jakąś podkomisję, komisję specjalną. Później przewodniczący dostaje za to ekstra wynagrodzenie, a ona spotyka się raz do roku, a jej członkowie nawet nie wiedzą, że są w tej komisji - powiedział.

"Upadek etosu pracy parlamentarzystki, parlamentarzysty, jest faktem, nie mam co do tego żadnych wątpliwości" - ocenił lider PO. Dodał, że do tego dochodzi "fatalna organizacja pracy i arogancja PiS wobec parlamentarzystów".

Jak zaznaczył, "niczego lepszego nie wymyślono, jak jawność w życiu publicznym, jeśli chodzi o tego typu zachowania". - Będę miał wpływ na to, jak wyglądają listy do parlamentu i tam kwestia nieobecności i pasywności, lenistwa parlamentarnego, będzie odgrywała bardzo istotna rolę, czy ten ktoś dostanie się na listę i które miejsce na tej liście będzie miał - zapewnił Tusk.

Dodał, że zastanowi się nad takimi regulacjami, które "przynajmniej utrudnią bumelanctwo na skalę, z którą dzisiaj mamy do czynienia"