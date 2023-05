Koledzy wyciągali 12-latkę z wody. Nastolatka była kompletnie pijana

W niedzielę około godziny 20 operator numeru 112 odebrał niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że 12-letnia dziewczynka, będąc pod wpływem alkoholu, weszła do zbiornika wodnego Kruki w Oświęcimiu. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji.

REKLAMA

Nad brzegiem policjanci zastali czworo nastolatków w wieku od 11 do 14 lat oraz przemoczoną i zziębniętą nastolatkę. - Mundurowi przenieśli dziewczynę do radiowozu, by mogła się ogrzać. Później trafiła do szpitala na badania. Okazało się, że w organizmie miała 1,4 promila alkoholu - powiedziała rzeczniczka komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Koledzy pomogli pijanej 12-latce

Z wyjaśnień jej kolegów wynikało, że gdy dowiedzieli się, że ich koleżanka przebywa nad wodą całkiem sama, pobiegli tam, zaniepokojeni o jej bezpieczeństwo. Po dotarciu na miejsce zobaczyli 12-latkę stojącą po pas w wodzie. - Wyciągnęli ją na brzeg i wezwali służby ratunkowe. Obecnie policjanci ustalają okoliczności, w jakich dziewczyna nabyła alkohol - dodała Jurecka.

Policja apeluje do rodziców

– Nieletnia jest pod opieką lekarzy – przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka. Jak przypomniała rzeczniczka, czas spędzany poza domem przez nastolatków staje się nierzadko okazją do eksperymentowania z papierosami, alkoholem czy narkotykami. - Apelujemy do rodziców, by zwracali uwagę na zagrożenie uzależnieniami, które powodują nieodwracalne zmiany w młodym organizmie – oznajmiła.