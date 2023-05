Zobacz wideo

Informacje o przypadkach stosowania mobbingu w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców dotarły do opinii publicznej na początku stycznia tego roku. Przełożony, który miał m.in. poniżać pracowników, to Marek Woch, który 18 stycznia został awansowany na stanowisko zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak relacjonował w swoich publikacjach Michał Janczura, który rozmawiał z pracownikami, zarzuty pod adresem Wocha dotyczyły zastraszania, nękania, naruszania nietykalności cielesnej i mobbingu. Co ważne, mimo sygnałów i oficjalnych skarg w tej sprawie rzecznik - Adam Abramowicz nie podjął żadnych działań w tej sprawie.

- Oczywiście mam obowiązek przeprowadzić procedurę i gdyby się takie zgłoszenie pojawiło, to bym musiał ją przeprowadzić, ale też bez żadnych skutków. Bo jakich? I tak, żeby uzyskać swoje prawa, musiałby pracownik pójść do sądu - mówił Abramowicz w rozmowie z Michałem Janczurą. Porównał też sprawę oskarżeń pod adresem Woch, do zarzutów, jakie postawiano w mediach pod adresem Tomasza Lisa. Jak stwierdził, na dziennikarzu dokonano "samosądu".

Michał Janczura poinformował w poniedziałek, że sprawą tego, co wydarzyło się w biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zajęła się prokuratura.

"Warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie uporczywego naruszania praw pracowniczych w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców!" - napisał Michał Janczura za pośrednictwem Twittera.