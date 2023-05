Światowy Dzień Żółwia w TOK FM. Nie tylko dla fanów gigantycznego żółwia jaszczurowatego złapanego pod Warszawą

W marcu praktycznie wszystkie stacje i portale obiegła informacja o złapaniu na Mazowszu żółwia jaszczurowatego – to bardzo silne zwierzę, które w przeciwieństwie do innych żółwi, w obliczu zagrożenia, nie chowa się do pancerza, tylko samo atakuje. Ma mocne szczęki, więc bez problemu odgryzie palec. Jednak w całej sprawie nie to jest najważniejszy wątek – to żółw inwazyjny, wypuszczony kiedyś przez człowieka, nie występuje naturalnie w Polsce. Gada odłowił wolontariusz lubelskiej fundacji Epicrates zamiast państwowych służb. Polska w kolejnym obszarze nie działa – tylko niewiele gmin realizuje obowiązek zapewnienia azylu dla zwierząt egzotycznych.

REKLAMA

I właśnie na ten temat, tuż po 10:05, Przemysław Iwańczyk będzie rozmawiał z gośćmi programu Przedpołudnie. O tym, jak rozwiązać problem, opowiedzą Bartłomiej Gorzkowski, kierownik Lubelskiego Egzotarium i prezes fundacji Epicrates, oraz dr inż. Mateusz Rawski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, hodowca żółwi.

O żółwiach nie tylko od święta

W radiu TOK FM o żółwiach mówimy nie tylko w ich święto. Zebraliśmy dla Państwa najciekawsze żółwiowe podcasty. W naszym archiwum znajdą Państwo kilkanaście rozmów o naszych rodzimych żółwiach, o ich zmysłach, o żółwiach w popkulturze, odpowiedzialnej terrarystyce i nie tylko.

W zeszłym roku w programie "TOK360" Adam Ozga rozmawiał z Borysem Kalą, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, kierownikiem programu Chelonia. W Wielkopolsce powstawał wtedy nowy rezerwat żółwi błotnych – jedynych naturalnie występujących przedstawicieli tego gatunku w Polsce. W ramach przygotowań trwały odłowy żółwi ozdobnych, w tym najbardziej znanych żółwi czerwonolicych, które zagrażają rodzimej faunie i florze.

Kilka miesięcy później, również w programie TOK360, poinformowaliśmy o szczęśliwym finale – w Sylwestra weszło w życie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o utworzeniu rezerwatu przyrody "Czarne Doł", którego głównym celem jest właśnie zachowanie stanowiska żółwia błotnego. O ratowaniu żółwi morskich, w programie Ewy Podolskiej, mówiła Maja Zamencka, absolwentka oceanografii, która pracowała w szpitalu dla żółwi w okolicach Aten.

W sierpniu agencja Reutersa podała, że w stanie Floryda wykluwają się praktycznie wyłącznie samice. To efekt zmiany klimatu i podnoszenia temperatury – płeć m.in. żółwi determinowana jest przez temperaturę. O tę sprawę Filip Kekusz pytał Bartłomieja Pogranicznego w "Weekendowym Poranku TOK FM".

Niedawno żółw Jonathan, symbol wyspy św. Heleny, skończył 190 lat, stając się najstarszym znanym w historii żółwiem i jednocześnie najstarszym lądowym zwierzęciem na świecie. Cezary Łasiczka pytał prof. Annę Wójcicką, genetyczkę z Warsaw Genomics, o to kiedy ludzie zaczną żyć na przykład po 150 lat.

W "Przedpołudniu" Aleksandra Kolanek, prezeska Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX wyjaśniała, jak to się stało, że amerykańskie żółwie znalazły się w fosie miejskiej we Wrocławiu.

W "Podróżach małych i dużych" Przemysław Iwańczyk gościł dziennikarkę "Newsweeka" Aleksandrę Pawlicką, która opowiedziała o swojej wyprawie na wyspy Galapagos – wyspy, na których żyją największe żółwie świata.

Wielka akcja z okazji Światowego Dnia Żółwia

W 2020 roku na antenie TOK FM odbyła się największa w historii polskich mediów akcja z okazji Światowego Dnia Żółwia. Partnerem wydarzenia była lubelska Fundacja Epicrates, która działa w ośrodku rehabilitacji i opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi (w tym żółwiami), będącym częścią Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt.

Dzień Żółwia otworzył Maciej Zakrocki rozmową z doktorem Karolem Mazurem z Muzeum Powstania Warszawskiego – o żółwiu jako symbolu Małego Sabotażu, transporcie żółwi do niemieckich restauracji i żółwiach, które trafiły do domów warszawiaków.

W audycji "Wierzę w zwierzę" Dorota Sumińska rozmawiała z Karoliną Mol Woźniak, opiekunką zwierząt w Terrarium Wrocławskiego Zoo oraz Anną Mekarską, prezes Fundacji DODO. Z programu można dowiedzieć się, jak te gady postrzegają świat, a także o tym, że wcale nie tak łatwo zapewnić żółwiom odpowiednie warunki. Poruszono też ważny problem przemytu tych zwierząt.

Bartłomiej Pograniczny, w audycji "Szkoda czasu na złe seriale" Anny Piekutowskiej i Zuzanny Piechowicz, mówił o żółwiach w popkulturze. Powiedział o serialu "Elementary", filmie "Rocky", serii "Wojownicze Żółwie Ninja" i grze "Mario Bros".

Ewa Podolska rozmawiała o żółwiach błotnych z Adamem Hryniewiczem, herpetologiem z warszawskiego ZOO, który koordynuje program reintrodukcji żółwi błotnych na Mazowszu.

W specjalnym podcaście Bartłomiej Pograniczny rozmawiał z ekspertami od gadów. Wspominany już Bartłomiej Gorzkowski mówił o żółwiach inwazyjnych, schronisku dla żółwi i o tym, dlaczego wypuszczanie gadów do jezior to wcale nie jest dobry pomysł.

Radosław Olszewski – Kierownik Ośrodka Hodowli Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym, odpowiedzialnym za sukces programu ratowania żółwi błotnych na Lubelszczyźnie, przybliżył słuchaczom życie jedynego naturalnie występującego w Polsce żółwia: żółwia błotnego.

Aleksandra Maluta – weterynarz, specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych z przychodni Oaza, autorka książki i wielu artykułów o żółwiach – wyjaśniła, co wiemy o żółwich zmysłach i chorobach. Mówiła też o tym, jak druk 3D pozwala ratować ranne zwierzęta.

Na koniec Wojciech Urynowicz – technik weterynarii, wykładowca, organizator polskich obchodów Światowego Dnia Żółwia w Krakowie, autor książek i artykułów o gadach – pokazał, że żółwie towarzyszą nam od zawsze w mitologii wielu kultur. Jako że jest kolekcjonerem różnych przedmiotów z wizerunkiem żółwia, mówił też o znaczkach, monetach i innych żółwiowych motywach.

Żółwiowe archiwum TOK FM

Wątki żółwiowe pojawiły się kilka razy w audycji "OFF Czarek". W jednym z programów, już kilka lata temu, mowa była o żółwiu jaszczurowatym i sępim, które bez problemu mogą odgryźć człowiekowi palec czy całą rękę.

"Pierwszy prawdziwy żółw mieszkał w Polsce". Paleobiolog dr Tomasz Szczycielski opowiedział Cezaremu Łasiczce o swoim przełomowym odkryciu. W okolicach Poręby udało mu się znaleźć skorupę żółwia sprzed 215 milionów lat. To pierwszy żółw, który wykształcił pełny pancerz. Model tego żółwia można zobaczyć w Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury w Warszawie.

U Przemysława Iwańczyka, o żółwiu, którego nie widziano aż 100 lat. Na Wypsach Galapagos żyje kilka podgatunków żółwi słoniowych. Jeden z nich pojawił się pierwszy raz od 100 lat – chelonoidis phantasticus. O tym, jak szuka się żółwi i o tym, jak to możliwe, że duży żółw skutecznie ukrywał się przez całe stulecie mówił Piotr Piliczewski – doktorant Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, który zajmuje się ekologią i zachowaniem ptaków oraz gadów.

Udanego Światowego Dnia Żółwia!