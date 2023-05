Dziennikarze Radia ZET i portalu RadioZET.pl rozmawiali z mieszkańcami miejscowości Brzeźno Łyńskie w okolicy Nidzicy na Mazurach. Ich rozmówcy relacjonowali, że w nocy z soboty na niedzielę doszło do bardzo nietypowego zdarzenia. - To było dosyć głośne, psy zaczęły szczekać. To było zupełnie coś innego, niż strzelanie myśliwych w lesie. Długi wystrzał, przeciągły, podobny do petardy, ale znacznie silniejszy – opowiadała jedna z mieszkanek. Kobieta dodała, że jej sąsiedzi widzieli "jakąś łunę, jakby ogień". Poza tym nad wsią latał helikopter z włączonymi światłami penetrującymi.

REKLAMA

W związku z tym, co działo się nieopodal Nidzicy, do podjęto decyzję o wysłaniu śmigłowca W-3WARM Anakonda "z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach". Jak informuje wojsko, zgłoszenie otrzymano o godz. 0.43 i śmigłowiec kilkanaście minut później wystartował, a po godzinie lotu znalazł się we wskazanym miejscu. Akcję przerwano po kilkudziesięciu minutach.

Czy udało się ustalić, co to był za obiekt? Czy poszukiwania były kontynuowane? I czy mieszkańcy mogą liczyć na wyjaśnienia? Pytania te jak na razie pozostały bez wyjaśnienia. Ministerstwo Obrony Narodowej nie zabrało w tej sprawie stanowiska.

Jak informuje Radio Zet, do czasu publikacji informacji o zdarzeniu, do którego doszło na Mazurach resort obrony narodowej nie odpowiedział na przesłane przez dziennikarzy pytania.