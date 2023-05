Inflacja dotknęła izbę wytrzeźwień na Kolskiej w Warszawie. Cena za noc jak w hotelu

Zobacz wideo

Rada Warszawy przyjęła projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Podczas sesji 39 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, siedem osób przeciw, dziewięć wstrzymało się od głosu, a trzy nie głosowały.

Opłaty za pobyt zostaną podniesione z obecnych 343 zł do 393 zł. Ratusz tłumaczy, że opłaty pobierane od gości izby i tak nie pokrywają poniesionych kosztów. Przeciętne koszty pobytu osoby, doprowadzonej do wytrzeźwienia kształtowały się w ubiegłym roku na poziomie ok. 590 zł.

W ocenie radnego Macieja Binkowskiego (PiS) sama instytucja jest anachroniczna. – To instytucja, w której wiele samorządów już dawno się pozbyło, dawno znalazło inne narzędzia funkcjonowania – powiedział podczas sesji Rady Miasta.

– Dla mnie największym problemem z finansowaniem Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych jest to, że nie spełnia on swojej fundamentalnej funkcji, jaką powinien pełnić. On w żaden sposób nie jest w stanie pomóc osobom dotkniętym chorobami alkoholowymi, nie jest w stanie w żaden sposób wyciągnąć do tych osób ręki, pomóc w rozwiązaniu ich problemów – dodał Binkowski.