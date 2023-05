Ustawa dotycząca komisji ds. wpływów rosyjskich. Dera: Analizy są zakończone, prezydent decyzję ogłosi wkrótce

Zobacz wideo

Andrzej Dera, pytany co zrobi prezydent Andrzej Duda ws. ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce, powiedział, że "można się spodziewać w krótkim terminie decyzji pana prezydenta". - Zostanie ogłoszona publicznie, bo jawność życia publicznego jest również wartością konstytucyjną - podkreślił.

REKLAMA

Gdy prowadzący przypomniał, że prezydent ma ustawowo trzy tygodnie na decyzję, Dera zapewnił, że "będzie to krótszy termin podjęcia decyzji". - Analizy są zakończone, decyzje podejmie pan prezydent i publicznie ją ogłosi - powiedział. Jak dodał "ustawa została odrzucona przez Senat i od tego momentu w Kancelarii Prezydenta trwają analizy dotyczące tej ustawy".

Ustawa ws. powołania komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022

14 kwietnia Sejm przyjął ustawę ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022, autorstwa posłów PiS. 11 maja Senat podjął uchwałę o odrzuceniu tej ustawy. W środę sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała przyjęcie senackiej uchwały przez Sejm. W piątkowym głosowaniu Sejm opowiedział się przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu ustawy.

Zgodnie z ustawą, Komisja ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>