Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem ok. godz. 21, na jednym z kaliskich osiedli. Spacerujący chodnikiem mężczyzna zauważył, że wewnętrzną drogą osiedlową zygzakiem jedzie mercedes. Widząc, jak siedząca za kierownicą kobieta prowadzi, podszedł do auta, zabrał kluczyki i czekał na przyjazd służb.

- Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 4 promile alkoholu. 54-latka została zatrzymana i po wytrzeźwieniu będą prowadzone z nią dalsze czynności - powiedziała podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Dodała, że kobieta już czwarty raz została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu w tym roku. W dwóch przypadkach było to obywatelskie zatrzymanie.

Już pora na nocną prohibicję w całej Polsce? "Najlepsze rozwiązanie"

- Na pewno usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Czekamy też na informacje, czy ma już prawomocny sądowy wyrok zakazujący kierowanie samochodem. Niezależnie od tego nie miała prawa siadać za kierownicę - powiedziała policjantka. Kobiecie grozi do dwóch lat więzienia.

